得罪輔導員　高校女生帶病早操心臟病亡　內地校園送禮文化遭批評

《新黃河》報道，多名網友爆料稱，吉林的白城醫學高等專科學校一年級女學生「小趙」有先天性心臟疾病，近日在早操過程中突發心臟疾病後死亡。



除了針對事件本身，內地網民也再次檢討校園的送禮文化。據小趙家屬說法，今年清明節期間，小趙在輔導員宋某的暗示下，花費100多元（人民幣，下同），為其購買活魚，但因運輸問題，魚送到輔導員手中時已死亡，這引起了宋某的不滿，成為該輔導員針對學生小趙的導火索。



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據了解，送老師、輔導員禮物在內地教育界非常普遍。甚至小紅書上也有不少「送老師禮」的方式和推薦的商品。微信公眾號「維港通」則以香港以法律禁止送禮文化為例，呼籲應該遏止這種陋習，文中更稱讚香港是「廉潔之都」。

香港杜絕校園送禮文化獲讚

據了解，根據本港《防止賄賂條例》，行賄和受賄均屬違法，一經定罪，最高可被判處監禁7年以及罰款50萬元港幣。2022年，香港就發生了這樣一件事。一名內地剛來港的媽媽，想把自家孩子送到軒尼詩道官立小學就讀。

但孩子參加學校面試後一直沒有通知，於是她把兩萬塊錢裝到了一個信封裡，衝到學校強行塞到了校長手裡。隨後這名女子被抓，最終因為「行賄罪」被判了4個月監禁。

港媽為子報讀姜濤小學母校 涉圖以2萬元賄賂校長 案押後訊

▼軒尼詩道官立小學（銅鑼灣）聯繫中學▼



另外，早在2015年，香港一個幼兒園校長就因為收禮被抓了。當時一名家長因為自家孩子在這個幼兒園就讀，就陸續給幼兒園校長還有老師送了一些名牌錢包、外套和圍巾等。不過孩子的老師沒有收，只有校長收了禮。送禮的家長和校長也都被廉政公署拘捕。

廉署製幼園防貪指南 500元以下禮物都禁收 家長送糕點要咁處理

據2021年報道，廉署防貪處至今已向逾3,000名幼稚園校長及老師提供防貪培訓；並與約50間幼稚園的校長和老師了解其日常運作後，編製了《幼稚園運作防貪指南》。向幼稚園提供簡便防貪指引，輔以處境研究，收生評核及招標等範本，避免校方誤墮貪污陷阱。

《指南》同時澄清坊間誤解，以為《防止賄賂條例》容許代理人接受價值少於港幣500元的利益，事實上，貪污罪行並沒有就可接受的利益價值設定任何門檻或上限；至於提供食物，並不一定符合「款待」的定義，若該食物並非供當場享用，有可能屬於《防止賄賂條例》中所界定的「利益」。

網民點睇：

這點我贊成香港的做法，內地這些教育界的人渣敗類應該被開除教育工作的資格。

內地老師收學生家長大額紅包和大額購物卡成了一種常態，有些老師旁敲側擊暗示家長送禮，香港政界教育界在這方面做得甩過內地幾萬條街。

希望我們能把香港的這個法律引進來。

行賄必須入行，香港這點做得很好。



內媒質疑校方隱瞞 三問事件：期待真相跑贏謠言

據了解，目前「白城醫學高等專科學校」事件在內地眾多平台的熱度下降，更有傳言指校方有意封鎖相關輿論，要求學生不得對外講述事件，否則「不予頒發畢業證」。內媒《大眾網》更以《白城醫專女生出操去世：期待真相跑贏傳言》梳理事件爭議，三問校方。

第一、涉事輔導員宋某是否故意讓涉事學生帶病出操？爆料內容顯示，爆料者指稱涉事輔導員宋某，因小趙在清明節後送的死魚產生不滿，並故意讓其帶病出操。

第二、醫學生死在了醫學院，校方是否及時有效地進行救助？爆料中有該校學生指出，事發後，現場「無人搶救」甚至有人試圖「阻礙別人搶救」，問題直指校方未能及時有效地進行救助，導致小趙錯過了最佳救治時機。

第三、校方是否存在輿論封鎖行為？有爆料稱，事發後，有校方人士威脅學生不得擅自傳播相關資訊，否則將不予頒發畢業證。

《大眾網》批評，在事件發生之後，為什麼前述爆料內容接連爆出，即使真假尚無權威認定，就已經引起了公眾熱議成為公共輿情？問題可能就在於當事方尤其是校方的態度和方法，與現場目擊者們的期待有所差距。

《大眾網》呼籲，爆料是不滿情緒的發洩，也是呼喚公平的行動。在白城醫專女生跑操去世事件中，圍觀者和爆料者的共情，很大程度上就是因為傳言與現實往往互為因果。傳言在現實中得以及時、客觀、公正、公開的解答，就會越來越少；如果不被及時、客觀、公正、公開的處理，就會越積越多，滋生「傳言即真相」的邏輯。

《大眾網》強調，相比傳言本身是謠言還是證言，這種普遍的不滿情緒和公平渴望，是更值得關注與重視的。