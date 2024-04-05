南昌妖風吹墜居民亡 內媒尋訪：疑為3個月速成假精裝｢串串房｣

南昌近期突發強對流天氣，甚至發生民眾在睡夢中被吹墜高樓身亡事故。針對罕見意外事件，內媒引述採訪說法，認為該房極有可能是由房販子低價購入後，以極短工期並使用質量堪憂的建築材料裝修後加價售出的「串串房」，也被稱為「陷阱房」或「販子房」，「可以偷工減料的細節很多」。



內媒《封面新聞》4日的報道，家住南昌偉夢清水灣小區林峰香閣 3 棟 20 樓的徐先生近期表示，大風把自家客廳和卧室的窗戶都吹走，連當時正在睡覺的 64 歲母親和 11 歲兒子也被吹下樓，不幸身亡。

內媒採訪業主霍先生（化名）指出，該房極有可能是由房販子廉價裝修改裝的「串串房」，也被稱為「陷阱房」或「販子房」。

霍先生解釋，這類房屋由「房販子」低價購入後，以極短工期並使用質量堪憂的建築材料裝修後加價售出，中介人員由此獲得較高差價。精裝修後的「串串房」風格精美華麗，外觀緊隨潮流，家裝水電一般配備齊全，但隱患不少。

霍先生指出，「串串房」看得見的地方都嶄新漂亮，但看不見的地方使勁省錢，因甲醛含量極高，還被稱為「白血病套房」。

霍先生表示，致使祖孫 2 人連人帶床墊被吹墜樓的 20 樓高層房屋，經當地房產業內人士查詢內部信息得知，該房 2015 年竣工，後疑似於 2021 年 5 月至 8 月改裝趕工完成並出售。霍先生稱，該房屋 5 月還是一個毛坯的狀態，8 月就變成了精裝修的狀態。

霍先生表示，據相關影片判斷，20 樓房主說，購買時該房已是裝修完成的狀態，房屋陽台改裝落地窗，但未打封窗螺絲，僅使用泡沫膠固定，在大風中不堪一擊的窗戶，便可能是由房販子偷工減料、使用廉價建材所致。

報道另採訪一南昌資深房產從業者方先生（化名）說法，指「串串房」可以偷工減料的細節很多，某一原料與正常家裝的價差可達四、五倍，但外觀反而會讓購房者覺得超出預期。