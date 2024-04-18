深圳女遭老爺猛摑9巴　因瑣事口角激怒對方　哭認錯：爸爸對不起

深圳一名女子因孩子的教養問題與老爺發生口角，未料竟遭對方連續掌摑九巴掌，相關影片引發廣泛關註。光明區玉塘街道辦事處周四（18日）回應指，已第一時間上門了解情況，做好女方的慰問和幫助工作。



網傳影片顯示，在一間單位中，女子因教養孩子問題與老爺發生口角，並多次強調「我自己帶」，老爺則突然情緒激動地說，「我不放心你呢」，女子則反駁「我還不放心你呢」。

老爺被女子的反駁瞬間激怒，上前大力連續掌摑女子九巴掌，「我今天就要打你」，期間傳出小孩的哭聲，另一名小孩則上前勸阻。女子亦哭着認錯，「爸爸我錯了，爸爸對不起，爸爸你消消氣。」

影片內容旋即引發網民熱議：

「不離婚就尊重祝福。」

「趕緊離吧，現在只是挨打，將來指不定是啥後果呢。」

「該刑拘刑拘，該判刑判刑，保護兒童婦女不能靠嘴說。」

「這個道歉我是萬萬沒想到的，我以為會沉默或者先離開。」

「自己不強硬起來誰也幫不了你，服軟只會讓對方更加肆無忌憚。」



影片發布的地點為深圳市光明區，光明區玉塘街道辦事處調查後18日發布通報指，影片內容發生於周三（17日）晚9時許，兒媳舒某某與其家公蔡某某因家庭瑣事發生口角，隨後蔡某某動手打舒某某臉部。

通報續指，當晚9時30分許，警方接報情況後前往處置並要求蔡某某從女方家中離開。18日上午，街道辦事處會同區婦聯、轄區民警、心理咨詢師、社區工作人員等上門了解情況，做好女方的慰問和幫助工作。

通報還稱，將會同相關部門持續跟進和調查處理，提供相關法律咨詢服務，繼續做好反家庭暴力普法宣傳工作，積極營造健康和諧的社會氛圍。