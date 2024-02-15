哈爾濱拆巨型冰雕雪雕有講究　是自然融化抑或暴力拆解？

浪漫的冰雪童話世界、熱情的待客之道，令哈爾濱在今冬成為熱門旅遊城市。

近日，哈爾濱冰雪大世界、松花江冰雪嘉年華等景區陸續宣布，因天氣回暖和大風等氣象原因，需要閉園或暫停開放，部分出現融化跡象的冰雪景觀正在拆除。到底宏偉壯觀的冰雕、雪雕作品，是自然融化抑或被暴力拆解？



據介紹，冰雪景觀拆除與哈爾濱當地的氣候條件直接相關，往年集中在2月末至3月初，閉園時間也取決於冰雪消融的速度。今年哈爾濱天氣回暖較早，以致當地多個冰雪景區提前閉園，拆除冰雪景觀的時間也明顯提早。

2月13日晚，哈爾濱冰雪大世界宣布2月15日24時閉園，已預約遊客可申請全額退款。2024第六屆哈爾濱松花江冰雪嘉年華宣布，2月12日21時閉園，從2月13日開始有序展開撤場拆除工作，2月24日前拆除結束。2月13日起，闖關東冰雪樂園停止一切遊樂項目，各商家立即有序開展遊樂設施撤場工作。

《哈爾濱日報》報道，年2月13日，哈爾濱最高氣溫達5℃，很多遊客關心雪雕情況。太陽島雪博會透露，目前雪博會園區內80%以上的雪雕作品仍可觀賞，完整性保持在90%以上。為保證遊客安全和最佳體驗，2月13日當天，部分小型雪雕將拆除，大型雪雕停止日常修復。

太陽島雪博會工程部項目負責人范京銳稱，隨着氣溫升高，雪雕表面逐漸出現蜂窩狀的風化點；氣溫升高後，一些小型、帶有鏤空等精細化雕刻的雪雕，已經出現結構不穩甚至倒塌，為了遊客安全，此類雪雕會立即拆除。目前，景區每天加緊對雪雕進行結構評估，圍擋個別出現結構問題的雪雕，並把結構不穩的危險部分鏟除。

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哈爾濱冰雪大世界宣布停止營業後，即開始處理各式各樣的冰景建築，主要是利用人工和機器（鏟車推土機）推倒、破壞大型冰建築物及冰雕。

《中國氣象報》報道，拆除冰雪景觀和建築時，保證安全是重中之重。哈爾濱冰雪大世界的整個拆除過程歷時約20天，每處冰景的拆除都要作出嚴格計算。高大的冰雕需要用挖掘機破拆，在預測好位置和滾落方向後，使用挖掘機拆除冰景的下半部分，讓冰雕轟然倒地。拆除雪雕則需要用大型機械一層層將雪刮走，過程猶如用巨型冰鏟刮雪糕。

拆除後的雪雕冰雕殘片，或原地自然融化，或集中統一處理。以哈爾濱冰雪大世界為例，景區運用挖掘機等機械將大型冰建冰雕碎成小塊後，與小型冰建冰雕混合靜等融化，再由人工清理各種殘餘物。

長春市南湖公園破拆後剩下的雪雕殘渣，會安排排放到湖中或拖入樹林內。另外，冰雕雪塑被破拆後，鏟車、吊車等會將殘冰殘雪運往指定處理點，等待自然融化，再將其中的碎燈管等殘餘物，運到垃圾場掩埋。