90後父母為女兒取名「萬事如意」惹議　專家籲多考慮孩子未來感受

4月16日，有網民在社交平台展示一張出生醫學證明，其中新生兒姓名為「萬事如意」，並配文稱「這名字不算爛大街吧」，引起網民熱議。



當事人介紹，自己為女兒取名一事考慮良久，一方面名字是允許上戶口，另一方面是希望名字有好寓意，讓女兒一輩子平安順遂，也不會太大眾化。

為女兒取名「萬事如意」一事引起網民熱議，有人認為應該考慮孩子的感受，「有時候一個小小的不好的外號讓孩子自卑很長一段時間。孩子上學了被人嘲笑會受傷」、「只是為了與眾不同和獨樹一幟，給娃起得隨心所欲，以後娃在學校各種外號，到時候你再看這名字是好還是壞！」；也有人認為「名字很好聽啊」、「哪裏不好了？小名如意！」。其中，「出生醫學證明可以改名字嗎」成為網民最關心的問題。

4月16日，有網民在社交平台展示一張出生醫學證明，其中新生兒姓名為「萬事如意」。（華商報）

《華商報》報道，有公立醫院的產科醫生表示，出生醫學證明的申領和配發都有嚴格管理，簽發後無法更改。如遇上較為特殊的名字，醫生會提醒家長未來可能產生的不良影響，但若該名字不違反公序良俗，醫生也不會過多干涉。

《出生醫學證明管理辦法》第二十六條指出，《出生醫學證明》一經簽發，簽發機構對證件記載的信息原則上不做變更。對申請人申報新生兒出生登記欲變更新生兒姓名的，由戶口登記機關按照《出生醫學證明》記載的「姓名」辦理出生登記後，再按照有關規定為其辦理姓名變更手續，將《出生醫學證明》記載的新生兒姓名登記為曾用名。

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教授中學語文的周老師認為，起名字是一個涉及文化、心理和社會多個層面的複雜問題，90後和00後逐漸成為當下的「生育大軍」，隨着社會的進步和開放，他們起名字也主打「腦洞大開」，因此愈來愈多特立獨行的名字出現。

周老師表示，特立獨行的名字確實能讓孩子在人群中脫穎而出，但過於「奇葩」的名字可能會帶來負面影響，比如在學校內受到同學的嘲弄和調侃，造成心理上的不適。在日常生活中也容易產生各種偏見和誤解，對孩子的成長產生不良影響。

周老師建議，家長為孩子起名字時應深思熟慮，既考慮個性與獨特性，也要兼顧文化傳統和社會接受度，多考慮孩子未來的感受和可能面臨的情況，不要讓孩子為自己的「腦洞大開」買單，「一個好的名字應既能體現家庭的期望，又能讓孩子在成長過程中感到自信和舒適，避免出現尷尬和不便」。

同時，社會也應該以更加開放和包容的態度來接納這些不同的名字，避免因為名字的差異而對孩子產生不必要的偏見和歧視。