年薪50萬、一年吃席100場　內地新興職業「代嫁師」引熱議

中國初婚人數連年下降之際，一種名為「代嫁師」的新興職業卻走紅，其主要為準備結婚的家庭提供籌備婚禮的各種事宜，包括但不限於挑婚慶公司、找婚宴場地、選拍婚紗照等。近期，杭州一公司更以50萬元人民幣的年薪招聘代嫁師，並要求應徵者「有戀愛腦」、「一年至少完成婚禮吃席100場」。相關話題登上熱搜，有網民戲言自己即使一年吃足365場、工資半價都可以接受。不過人力資源專家提醒，該職業看起來光鮮、輕鬆，卻未必適合每位求職者；作為新型職業，其發展也需要市場驗證。



近期，杭州火燒雲科技有限公司發布信息，以50萬年薪招聘代嫁師，要求為年齡20至70歲，具備一定「戀愛腦」，有戀愛史；MBTI人格J人優先，代辦婚禮需要規劃；審美佳，能給選擇困難者一劑定心丸；有實力學歷不限，心理學或經濟學學位加分，該工作需要同理心和精打細算。

至於工作內容，則包含但不限於代聊、代砍價、代情緒服務、代陪吃席等。其中，代聊服務要求「每天和準新郎新娘聊天不少於6個小時」；代陪吃席要求「一年至少完成免費婚禮吃席100場」。該招聘信息還顯示，目前平台已有25位代嫁師加入。

一名代嫁師向媒體介紹，所謂代嫁師是平台為備婚用戶推出的管家服務，提供籌備婚禮的436項服務，包含但不限於挑婚慶公司、找婚宴場地、選拍婚紗照等。此外，代嫁師還分為婚前籌備管家和現場執行管家，前者全程線上協助備婚，後者則需要在婚前兩月開始對接，全流程協助備婚。

由於薪酬吸引，每年還可以免費出席100場宴席，大朵快頤，網民紛紛表示驚嘆，「簡直就是神仙工作」、「我可以365場工資半價」。「杭州一公司50萬年薪招聘代嫁師」的話題更登上了熱搜，收穫超過1.6億閱讀量，1.5萬討論量。

不過高級人力資源管理師、前程無憂人力資源專家陳清清表示，代嫁師工作看起來光鮮、輕鬆，但由於其屬於服務性質，並不一定適合每位求職者。另一方面，因應工作的特殊性，該職業的工作時長不一定能得到有效保證，同時作為一個新型職業，其發展也需要市場驗證。

此外，除了需要具備規劃性強、審美佳、同理心強、會砍價等能力，代嫁師的工作還需要求職者具備較好的服務意識、較強的時間管理能力、溝通能力、解決突發問題的能力。因此，從職業規劃的角度而言，陳清清建議求職者在選擇工作時要保持理智，綜合考慮自身個人能力、興趣、價值觀、性格等多方面的因素，做出更適合自己的決策。