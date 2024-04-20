「尺碼」更大、設備更先進　中國第二艘國產大型郵輪完成下塢

第二艘國產大型郵輪今日（20日）於中國船舶上海外高橋造船2號船塢完成下塢，開始搭載總裝，標誌着郵輪建造進入加速期，船體將快速成型。按照計劃，第二艘國產大型郵輪將於2026年年底之前命名交付。



據央視報道，進入船塢後，船體分段將如搭積木般快速拼接在一起，郵輪建造全面提速。中國船舶外高橋造船總經理助理大型郵輪項目建造總監陳劍威表示，下塢是船舶建造過程當中一個標誌性的節點，船舶下塢後便代表後續船要連續地搭載施工，節奏會非常快。而首製（艘）船交船後，這次二號船下塢，也標誌著中國郵輪這個領域批量化設計建造能力基本形成。

報道指，第二艘國產大型郵輪擁有更大的「尺碼」、更先進的設備，相較於首艘船，其總噸位增加0.64萬噸至14.19萬噸，總長增加17.4米至341米。客房數量亦增加19間至2144間，且新增2套脫硫系統和5套先進環保系統設備，令整船航行更加綠色環保。

郵輪配置了生活娛樂區域。（央視新聞）

同時，船上配置了生活娛樂區域，高達16層，並設有大型演藝中心、大型餐廳、特色餐館、藝術走廊等豐富的休閒娛樂設施。而透過優化設計布局，第二艘國產大型郵輪的公共區域和戶外活動休閒區域面積增加至25599平方米和14272平方米。