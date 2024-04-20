日本奢侈品便宜到嚇人　名錶價差隨時過萬　遊客利用匯率差異大買

受到日圓持續貶值影響，且許多奢侈品牌也未趁此調高售價，讓精打細算的消費者，開始湧入日本各地，藉此機會在當地購買各種奢侈商品，像是名錶、包包或服飾。外媒報導就舉一款運動腕錶為例，相比東京店面與紐約店面的售價，因為不同幣值讓買家一口氣省下1350美元（約港幣10570元）。



《彭博》報導指出，由於日圓匯率持續下跌，目前該貨幣正處於對美元34年低點，讓持有美元的消費者有利可圖。愈來愈多來自歐美國家的觀光客前往日本，利用匯率差異入手各種商品，當然也包含高單價的奢侈品。

+ 8

報導中就舉TAG Heuer Carrera（卡萊拉）這款運動腕錶為例，東京專賣店售價為78萬5000日圓（約港幣39700元），相比紐約店舖標價6450美元（約港幣50500元），一來一往就出現1350美元的價差。更別提什麼萬寶龍（Montblanc）原子筆、愛馬仕（Hermes）圍巾、Prada太陽眼鏡等經典商品，日美之間價差從數千台幣到十萬台幣不等，除了吸引觀光客捧場，也讓不少跑單幫、想賺價差的商人很心動。

多位金融顧問分析師受訪時都表示，「如果你想撿便宜、最好動作快！」畢竟奢侈品製造商一向都很精明，會在全球市場進行價格平衡，就是防止類似這種情況發生，給消費者套利的空間，不排除在不久的將來，各大廠商就會有新的調整價格政策出現。

經典奢侈品美日兩地價差：

Chanel手持包：日本售價10277美元（約港幣80500元） / 美國售價11700美元（約港幣91600元）

Dior J’Adior高跟鞋：日本售價860美元（約港幣6700元） / 美國售價1050美元（約港幣8200元）

卡地亞愛情手鍊：日本售價4244美元（約港幣33000元） / 美國售價4750美元（約港幣37000元）

Prada太陽眼鏡：日本售價395美元（約港幣3090元） / 美國售價530美元（約港幣1450元）

Burberry風衣：日本售價2106美元（約港幣16500元） / 美國售價2590美元（約港幣20820元）

延伸閱讀：愛馬仕卡地亞榜上有名 就算是億萬富翁 這5件東西也未必買到

+ 11

延伸閱讀：

卡達打敗樟宜奪回「全球最佳機場」 桃機大進步位列66名

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】