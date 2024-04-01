日本Chiikawa上海快閃店現誇張人龍 粉絲：排隊5小時限購10分鐘
撰文：中天新聞網
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日本人氣角色「Chiikawa」（吉伊卡哇）在全球掀起一陣旋風，可愛的模樣吸引許多粉絲購買週邊收藏。
本月29日，「Chiikawa」快閃店登陸大陸上海，引發大量人潮排隊搶購，有消費者表示等了5小時，還有人前一晚就去夜宿佔位。
網民分享現場排隊盛況及「戰利品」（點圖放大瀏覽）：
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「Chiikawa」是日本漫畫家Nagano所創作的系列漫畫，2020年1月在社群平台上連載，2022年4月改編成動畫播映。
內容主要在描述主角Chiikawa和牠的朋友小八貓及兔兔的日常故事，由於角色們的造型可愛療癒，受到廣大粉絲喜愛，成為新一代「萌主」。
點圖放大看看Chiikawa的故事：
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「Chiikawa」爆紅後，其週邊跟著大賣。大陸第一間快閃店也在29日於靜安大悅城開幕，首日便吸引大批民眾前去排隊搶購。綜合陸媒報導，有民眾前一晚就去排隊，一大早現場便人山人海，每個人都摩拳擦掌準備大買特買。
由於之前大陸粉絲想要蒐集週邊，只能在網路上購買，價錢不便宜，若是熱門款或是限量版價格更是翻好幾倍，甚至還有「今天不下手，明天翻倍有」的說法，也因此快閃店才會吸引大票民眾前去搶購。
小紅書上有網友爆料，早上6點40分就已暫停排隊，快閃店主辦方名創優品在接近中午時發微博公告，請民眾可以擇日前往，足可見盛況之空前。而為了確保購買動線流暢，現場不但限制入場人數，每人還僅限購十分鐘。
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有網友就表示：
「你們能想像這些小玩意兒有多難買嗎！」
「我以為排《海賊王》（ONE PIECE）商店一二百人已經很可怕，直到我看到Chiikawa的人潮」
「排隊5小時限購10分鐘」
「人龍超壯觀，不知道的人還以為在排隊搶小米」
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