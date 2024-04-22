許美靜南京演唱會全場觀眾怒喊回水！經典歌全是代唱　當局調查

新加坡資深歌手許美靜於4月20日在南京開唱，舉行「夢見見面音樂會」演唱會，卻引起現場觀眾的極大不滿，原來是許美靜原定的演唱時間全長達2個半小時，但她實際有開口唱歌的時長僅約30分鐘，期間有將近1小時被經紀人用來與觀眾進行互動，引發觀眾怨聲載道。



有觀眾在許美靜演出後上載影片表達不滿！（按圖了解）

+ 8

許美靜的演唱會鬧出風波，有觀眾因此在網上發起抱怨，指出這場演唱會時間有2個半小時，但她的多首經典歌曲竟然都是由樂隊老師代唱，像是《城裏的月光》、《都是夜歸人》、《遺憾》等，她本人開口唱的歌不到10首，時間也僅30分鐘，更令粉絲難接受的是，中間的互動橋段拖了1個小時，被抽到的粉絲還疑似是樁腳。

當演唱會進行到結尾時，許美靜甚至沒唱歌，就將米高峰對向觀眾，引發現場要求退票的怒吼，經紀人的回應也相當不客氣，甚至嗆聲「你作夢」。對此，南京市文化旅遊局接到投訴後，回應表示相關部門已介入調查，「如果觀眾能跟演出團隊之間能達成協議，是最好的結果。該工作人員稱，若管理部門介入則是按章辦事，觀眾能否得到賠償、及演唱會主辦方是否會被處罰，都要看最終調查結果主辦方是否違規。」

延伸閱讀：五月天疑假唱｜麥田農夫「半年踢爆20位歌手假唱」認：為了蹭熱度

+ 9

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】