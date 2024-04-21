田徑女神吳豔妮「化妝上場比賽」惹議　回應：打扮是因為尊重觀眾

中國「田徑女神」吳豔妮因外型亮麗受到大批粉絲關注，但也多次因比賽前精心打扮而遭到批評。



對此，吳豔妮近日受訪時表示，每場比賽都會把自己打扮美美的，是因為尊重觀眾、尊重粉絲、尊重比賽。

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吳豔妮20日晚間參加了世界田徑總會鑽石聯賽廈門站女子100米跨欄比賽，以13秒04完成了今年個人首場室外賽，排名為第10名，成績未達到賽前為自己設定的目標。

吳豔妮提到，這兩天有點感冒，成績不理想的原因是在自己身上：「她們實在太快了。我想從一開始就跟住她們，但起跑沒處理好，打亂了自己的節奏，後面想追上去已經來不及了。」

對於許多人認為田徑選手就應該「素顏」，吳豔妮表示，每個人都有愛美的權利：「每場比賽無論好與壞，我都會把自己打扮得美美的，這是因為我尊重現場觀眾，尊重來看我比賽的粉絲，尊重賽場上的所有人，尊重這場比賽。這也算是給自己一種自信與鼓勵。」

吳豔妮強調，她會戒驕戒躁、繼續努力，期待在今年奧運賽場上有一個不一樣的自己：「我需要從頭累積經驗，強化自己的優勢，彌補自己的劣勢，加強起跑環節的訓練。」

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吳豔妮1997年生於四川自貢，曾多次在中國的100米跨欄賽事中拿下全國冠軍，亮麗的外型經常受到高度關注，她也大方承認每次比賽前都會打扮。

對於外界質疑她整容，吳豔妮表示，自己有割雙眼皮，臉變尖則是因為瘦了：「他們說吳豔妮又整了下巴又整了鼻子，我很開心，說明我化妝化得好，我很謝謝他們。」

吳豔妮還說：「我的下巴確實沒整，天生的就是這麼尖，以前是嬰兒肥。現在瘦下去了，體脂率很低。」

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