迷信玳瑁能「闢邪鎮宅」　成都男子花8千購買標本遭判刑

四川成都一名男子，因為迷信認為玳瑁能夠闢邪鎮宅，於是便花了8000元（人民幣，下同），買了一個玳瑁標本放置在新裝潢的房子中，沒想到事後遭警方查獲，判有期徒刑1年、緩刑2年。



內媒《成都商報》報道，2021年夏天，一名在海南海口工作的盧姓男子，想到自己在成都的房子正在裝修，因為常聽人說玳瑁可以鎮宅、闢邪保平安，所以儘管知道玳瑁是國家一級保護動物，他還是決定鋌而走險，買一個標本掛到新家牆上。

據了解，盧姓男子先駕車到海邊，詢問漁民哪裡可以購買標本，接著便被帶到一個廢棄的工廠，在工廠裡，他一眼就相中了一個有著光彩花紋的玳瑁標本，經過一番殺價後，用以8000元的價格成交。

男子購買玳瑁標本闢邪，卻反被警方逮捕。（成都市中級人民法院）

原本這件事就這樣過去，不料2023年，一批向全國非法出售、運輸玳瑁的犯罪團隊被警方查獲，經調查貨物流向後，警方查到了賣家信息，並將盧姓男子傳喚到案進行調查，經鑑定，其所購買的玳瑁標本為國家一級重點保護野生動物，參考價值19萬元。

成都金牛法院審理後，認定盧男非法收購國家重點保護的瀕危野生動物製品，構成危害珍貴、瀕危野生動物罪，但因其如實供述，將酌情量刑，最後盧男被判有期徒刑一年、緩刑二年，併處罰金二萬元人民幣，玳瑁標本也被沒收，沒想到自己的迷信，非但不能辟邪，反而讓自己被判刑。