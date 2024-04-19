醉漢嫌紅鶴在「嘲笑他」！竟持棍翻牆進入園區　將10多隻活活打死

中國遼寧省一名男子在2021年某天喝醉酒，途經公園聽聞紅鶴叫聲時，突感覺心煩意亂，認為「鳥在嘲笑他」。男子一氣之下持棍追打紅鶴，造成10多隻紅鶴死亡，部分受傷。



據《法治日報》，事發於2021年大連市中山區的某座公園內，工作人員上班時發現10多隻血肉模糊的紅鶴屍體遍佈鳥舍，嚇得他急忙報警。

隨後，大連市公安局中山分局發現，一名肖姓男子有重大嫌疑，並在2023年4月將他傳喚到案並刑事拘留。

辦案檢察官稱，肖男過去就曾因故意毀壞財物、傷人、盜竊受過3次行政處罰。肖男的鄰居及家屬表示，其精神狀態不佳，特別是在酒後，難以控制情緒，曾多次出現打砸東西、擾亂周圍和干擾他人的行為。

肖男坦承，案發當日深夜，他在飲酒後前往事發公園附近，聽到公園內鳥叫聲，突感到心煩意亂，「認為鳥在嘲笑他」。肖男為洩憤，於是翻牆進入園內，撿起木棍對紅鶴進行追打，導致多隻紅鶴死亡和受傷。

檢方經調查取證，確認遇害的紅鶴是從古巴引進的，認定屬非原產於中國大陸的野生動物，應視為國家二級保護動物，涉案價值達28萬元人民幣（約港幣31萬元）。

報導指，第一次精神鑑定結果顯示，肖男在案發時有完全刑事責任能力，但一周後，肖男就因雙向情感障礙進入精神病院治療；第二次鑑定顯示，肖男確屬酒精「有害使用」，但案發時肖男處於雙向情緒障礙緩解期，雖然會影響其情緒波動，但作案時辨識和控制能力正常，具完全刑事責任能力。

中山區人民檢察院以危害珍貴、瀕危野生動物罪對肖男提起公訴。最終，肖男被判處有期徒刑5年，並處罰金1萬元人民幣（約港幣1萬1千元），同時判處被告人賠償被害企業28萬元人民幣。

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