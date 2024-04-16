南京女發cam片稱奶奶斬死3隻貴婦狗竟沒犯法　官方：已教育勸導

近日，江蘇南京一名女子在網上發影片稱，養的三隻貴婦狗被奶奶關在陽台斬死，後悔將奶奶接來自己家住，自己已報警。當地政府工作人員回應稱，警方已第一時間出警，進行教育勸導，此事屬於個人行為。



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綜合內媒報道，從女子公布的家居閉路電視影片中可以看到，陽台的玻璃門中間，一隻棕色貴婦狗被緊緊地夾住。隨後，女子的奶奶手持刀具，一刀又一刀狠狠地劈向這隻貴婦狗。

女子表示，奶奶經歷了早年的離異和再婚，近期又與二婚丈夫關係緊張，被對方趕出家門。出於同情和孝心，女子和老公商量之後，便讓無處可去的奶奶住進了自己家。

女子稱，平時和奶奶關係不太好，奶奶覺得狗影響孩子學習和健康，事發時「我當時不在家，她跟我老公說狗咬了她，跑掉了。我找了好久，後來調監控才知道」。而奶奶聲稱斬殺狗狗的理由竟然是：「狗狗在家拉屎拉尿，太吵鬧導致孩子學習不好」。女子又透露，其實是因為家裏有狗，奶奶娘家人不願來家裏吃飯。

女子又稱，在發現狗狗慘遭不幸之後，她立刻報警。警察迅速趕到現場，但遺憾的是，奶奶的行為雖然殘忍，卻並沒有觸犯到現行的法律條款。警察也只能建議她和奶奶分開居住，以確保她的人身安全。

女子稱，她的丈夫果斷地將奶奶送回了老家，為了安全起見，他們還更換了家裏的門鎖。為了讓她能夠盡快走出陰影，丈夫還特地為她買了一隻可愛的白色西摩犬，希望這隻新的小狗能幫她分散一些注意力，減輕心中的痛苦。