新疆可可托海雪場再有雪友喪生　男子野雪區｢倒豎蔥｣摔倒窒息身亡

擁有超長雪季的新疆可可托海一直是滑雪愛好者的天堂。昨日（23日），一名滑雪愛好者在可可托海滑雪時不幸過世的消息在雪友之間流傳。當日晚間，當地發通告表示，事發於4月22日，一名男性雪友滑至野雪區後意外摔倒受傷，經搶救無效死亡。



雪友微信群中流傳的影片顯示，一名男子頭部向下「倒豎蔥」式摔倒在雪中，旁邊有幾名雪友正在用手將雪挖開，試圖將其救出；另一條影片中，男子已從雪中被挖出，幾名救援人員正在輪番為其做心肺復甦。

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不過據救人雪友透露，其到達事發現場時，該男子已被埋約半個小時，將其完全救出搶救時，已窒息約50分鐘。還有知情雪友表示，死亡雪友是獨自一人在「小狼王」野雪區滑雪，野雪區地形複雜，常有暗坑，且近期已至雪季末，雪況鬆散，如若掉進去猶如陷入水泥中，沒有同行者施救難以起身。

對此，4月23日晚，富蘊縣可可托海泰蘊旅遊投資發展有限公司發布情況通報稱，事發於4月22日16時30分許，可可托海滑雪場接到救援電話反映一名男性雪友滑至野雪區後意外受傷，雪場救援隊及時趕到現場實施救援，並將傷者送至當地衛生院進行搶救。17時50分，傷者經搶救無效後死亡。通報還提醒雪友，滑雪是一項高危運動，請大家一定要注意安全。

公開信息顯示，可可托海國際滑雪場，官方宣傳稱這裏擁有全國最長雪道「寶石大道」，可滑行9公里。還有全國坡度最陡的「黑鑽道」，高差為227米，平均坡度71.28%，以及全國能夠滿足高山滑降國際比賽的「鑽石道」，最大落差達900米。且每年10月開板，至第二年5月末、6月初封板，是亞洲最長雪期的滑雪場，來自世界各地的雪友慕名而來。

可可托海滑雪場發生雪友死亡事故，在23/24雪季已非首次。2023年11月7日，國內唯一滿級滑雪女教練周雅萍在新疆可可托海滑雪場滑雪時，疑避讓拍攝雪友而滑至雪道外，受傷後經搶救無效去世。

今年3月，當地官方便發布公告，嚴禁滑野雪及道外區域。尤其進入3月，山體雪崩風險較大，且野生動物出沒頻繁，滑野雪存在重大安全隱患，對雪友及救援人員人身安全都有較大威脅，因此暫未開放任何野雪區。