五一街訪丨煙火吸引力低過牛腩粉？深圳客：更想去九龍城、慈山寺

5月1日至5月5日是內地「五一黃金周」假期，香港旅遊業議會預計今年將有80萬名內地遊客來港，香港各界亦啟動各項活動開門迎客，包括5月1日當天將舉行維港煙火表演等，望遊客能「留多一兩日」。



那麼，鄰近香港的深圳市民是如何看待香港為吸客所做的措施，五一會不會計劃來港旅遊呢？近日，《香港01》在深圳街頭採訪幾位深圳市民，了解他們的「五一」計劃和對香港旅遊的評價，五一維港煙火是否真能吸引他們留港呢？



已在深圳工作2年台灣人的Kenny認為香港的高物價讓人忘之卻步。（歐嘉樂攝）

已在深圳工作2年台灣人的Kenny表示，今年五一假期，他並沒有特別規劃，但香港離深圳很近，「可能一時興起就直接過去也說不定」，此前他曾來過香港3、4次，在他眼中香港是「比較發達的城市」，不過的士價格高、酒店食肆物價貴、景點纜車票價高等，都讓他認為「性價比遠不如深圳」，「高物價這一點就是最核心的因素」。

Kenny將香港與台灣、深圳作比較。他說，「在香港大嶼山坐一趟纜車大概300港幣左右，但同樣距離的纜車，我在台灣也坐過，大概只要50台幣，換成港幣只要10塊。」相同距離但價格卻相差30倍。

昂坪360纜車來回水晶纜車票，所費不貲。（klook）

維港煙火難吸客？ 深圳奶爸：孩子喜歡，願意考慮

為吸引旅客來港，香港旅發局計劃每月在維港舉行煙火匯演，5月1日上演首場，時長大約10分鐘。當晚煙火將會配合「幻彩詠香江」燈光多媒體匯演，展示雙重視覺效果。其中將有巨型「HK」字樣綻放於維港天際線前，也有開心笑臉點綴晚空。

「香港跨年倒數」維港煙花音樂匯演2024年1月1日元旦凌晨0時上演，在尖沙咀海旁觀看的市民及遊客，莫不舉起手機拍攝。（廖雁雄攝）

對於香港政府為吸引遊客所作的努力，Kenny表示煙火比較難吸引自己，而有英國風格的建築、個性化的小店更符合自己的取向。「比如一些街邊小吃攤，內地都是大型商場連鎖化、公式化的食物，但去香港有很多私人開的『夫妻店』這種小店，這種會比較吸引我，比較有特色。」ㄧ

深圳客基本不考慮在港住宿：空間擠迫、價格高昂

Kenny過去到香港旅遊，都是當天返回深圳。他表示，自己曾住過香港航天城酒店，狹窄的走廊、擠迫的室內空間，雖竭盡所能提供完善的設施，但居住體驗仍「不是很舒服」，尤其500港幣一晚的價格在深圳可以住到皇冠級別的酒店，「香港的酒店不太划算，再來香港不會考慮過夜。」

不過，高昂的價格也令香港更加精緻，有更好的高端餐飲服務，但他笑說，這樣也會容易一不小心就走進米其林餐廳，「隨便點兩道菜就2000塊」。意外的高消費仍會讓遊客感到「香港有很多坑」。

育有一個兒子的深圳市民劉先生則稱，此前不知道港府會在五一放煙火。他表示，因為孩子喜歡煙花，這會成為他來港的誘因。他更笑說，港府選在晚上8點放煙火應該就是為了要讓客人過夜吧？自己也會考慮孩子喜歡因此留下過一晚，選擇酒店會優先考慮適合親子住宿的飯店，「最重要的就是性價比」。

劉先生五一規劃到深圳周邊的小城旅行。（歐嘉樂攝）

深圳市民王小姐（化名）則表示，煙火對他沒有特別的吸引力，五一也不考慮去香港，她稱疫情後就很少去香港，煙火的話深圳也有，「要看煙花的話，歡樂海岸也有，每天晚上8點25分都會放。」

在深圳工作多年的小蒙被朋友視為是一個「香港通」，時常週末假期來香港，他也曾經看過維港的煙花，但她認為不是很好的體驗，「我的感想是除了擠還是擠」，她建議港府可以仿效上海外灘的模式，實施人流管制和分流，體驗感會更好。

「香港跨年倒數」維港煙花音樂匯演2024年1月1日元旦凌晨0時上演，在尖沙咀海旁觀看的市民及遊客，莫不舉起手機拍攝。（廖雁雄攝）

深圳OL喜愛香港美食、徒步旅遊：香港仍有許多深圳替代不了的地方

小蒙雖然不喜歡煙火，但是五一有南下香港的計劃，選擇的是較少內地遊客會去的九龍城，她介紹「徒步旅遊」在年輕人間很盛行，而多美食的香港非常適合這種旅行模式。

小蒙時常會在假期來港遊玩，預計五一會到九龍城和慈山寺。（歐嘉樂攝）

目前她規劃五一假期間去香港玩兩天，鎖定九龍城的東南亞美食例如芒果糯米飯，她也計劃去慈山寺和約朋友一起做些戶外運動。

小蒙認為，香港的旅遊仍有許多深圳替代不了的地方，她認為對內地年輕人最有吸引力的是美食、寺廟和徒步旅遊。她表示，自己特別喜歡牛腩粉老店「榮記」、「九記」，也很喜歡香港的糯米糍，「我覺得很多糕點香港可能會口感上更好吃一點，我每次來香港都會帶一兩盒回去。」

推薦寺廟旅行的原因，小蒙則說因為現在內地年輕人之間流傳一句話「在上進和上班之間選擇上香」，香港有很多特色寺廟如黃大仙、慈山寺都可以多多推廣。近年citywalk、行山等成為年輕人假日舒壓的選擇，小蒙也建議港府可以多多出攻略、規劃推薦相關的行山、citywalk路線，來吸引內地年輕人來香港消費。

慈山寺多處設有別具特色的亭台樓閣。（資料圖片）

奢侈品退燒 深圳OL每次來港只換200元現金：喜歡買特色飾品

至於內地客到香港會願意在哪些地方消費呢？小蒙表示，自己每次來港都會換200元的港幣現金，花在街邊只收現金的小店如牛腩粉、喝喝奶茶，剩下的則是用來付巴士的錢。自己也喜歡在中環個性小店買帆布包、飾品，但這些消費一般都是刷微信、支付寶付款。

2023年5月1日，遊客到尖沙咀廣東道名店購物。內地4月29日至5月3日長假期，本港錄得62.5萬人次遊客入境，約為2019年疫情前的6成水平。（廖雁雄攝）

小蒙表示，自己以前也會在香港買藥妝。但自從在旺角買過假藥後，就多了一些警惕心，現在比較少在香港買藥妝品。

小蒙接著說道，奢侈品方面，自己2018年、2019年都還有在幫忙代購，「曾經幫人買了兩個名牌包和一個皮帶，就馬上賺了3000、4000元人民幣」，但現在因為匯率的關係，在日本韓國買名牌包都比在香港買更划算，加上內地年輕人「消費降級」，這些因素相加都使得「到香港買奢侈品」不再有優勢和吸引力。