西安孕婦發片稱商家寄報復毒包裹　手部觸摸後化膿腐蝕　警方調查

近日，陝西西安有網民發影片稱，其收到一份外包裝上寫著「氯氰菊酯」的「毒快遞」包裹，拆開包裹觸摸到裏面的不明物品後，手上出現輕微化膿和腐蝕，懷疑是商家的報復行為。西安有關部門23日稱，轄區警方正在調查此事，已經將包裹裏的物品送檢。



內媒《大皖新聞》報道，在影片中，該網民稱自己是孕婦，她收到一個速遞包裹，外包裝上寫著「氯氰菊酯」。拆開包裹並觸摸到裏面的不明物品後，手上出現輕微化膿和腐蝕。「我查了一下，是一種農藥殺蟲劑，少量吸入的話就會中毒。」她查詢相關信息後，認為是某電商平台商家寄來的報復包裹。

該網民還稱，前幾天她還收到一個速遞包裹，裏面只裝有花生碎屑。她丈夫擔心還會發生類似的情況，便向轄區派出所報了警，並連夜做了筆錄。該網民又稱，她在網購時沒有出現過「僅退款」、給商家差評的情況。

當地相關部門人士表示，轄區警方接到報警後，已經在開展調查工作；收到上述外包裝上寫著「氯氰菊酯」包裹的並非孕婦本人，而是其丈夫，影片中手被灼傷的也是其丈夫；氯氰菊酯是殺蟲劑的一種，已經將物品送檢。

內地民眾可以網購到氯氰菊酯殺蟲劑。（《極目新聞》）

國內一位農業方面的業內人士稱，氯氰菊酯殺蟲劑不是禁用農藥，在國家規定的標準範圍內可以銷售，可以網購得到，「如果皮膚接觸到了，不要有心理負擔，這是常規農藥」。