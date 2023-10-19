菜鳥速遞取貨點地下竟現大洞　作家愛妻摔落致頸椎骨折恐半身癱瘓

山西青年作家張象10日發文控訴，稱自己的妻子在太原一處物流站「菜鳥驛站」領取網購物品時，意外從店家用於上下貨的洞口跌落，造成脊髓損傷，有半身癱瘓的風險。



張象在微博上寫下長文，為心愛的妻子抱不平，他表示，太太在8月25日中午，帶著兒子到菜鳥驛站領取網購的包裹，裡頭裝有買給兒子的12色黏土，價值26元人民幣。

沒想到在外地出差的他，卻突然接到妻子的電話，電話另端傳來淒厲的哭聲，太太描述自己從菜鳥驛站的二樓摔落，全身動彈不得（點圖放大瀏覽）：

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從監視器畫面可以看到，在兩列快遞貨架的轉角處，緊鄰牆壁的地面上有一處方形洞口，一位店內工作人員將快遞從洞口投下後，張象的妻子走過來，但卻沒有留意到洞口，一腳踩空，斜著身子摔落到1樓。

經過送醫後，醫生診斷為頸椎骨折、頸部脊髓損傷、四肢癱瘓。

張象描述，妻子做完手術已經一個月有餘，努力在醫院做復健，但因為傷勢太重，情況依然不樂觀，生活不能自理，情緒低落，每天都要吃許多藥才能勉強睡 一會兒，有專家表示「很可能會演變成半身癱瘓」。

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張象指出，涉事菜鳥驛站的結構為一樓超市、二樓驛站，且二樓為店家自己搭建的，閣樓的地面、樓梯都是鐵皮，洞口平時關閉，那天是店家沒有及時關上，才導致妻子從2.8公米高處墜落。

張象氣憤表示，從事發至今，和菜鳥驛站針對賠償一事就談不攏。

原本10月初，該驛站的洞口仍在正常使用，且未增設警示標誌，一直到他發文爆料後，店家直接連夜搬走，讓他被對方的態度激怒。

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