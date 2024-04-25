海南3幼童反鎖家中日食一餐　官方：父服刑母打工村委會申請救助

網傳海南3個小孩被人反鎖在家中，地上全是大小便，每日只能吃一餐，引起網民關注。

官方通報稱，其父母共生育5個小孩，父親鄧某某正在服刑，其中2名孩子一直由家屬照顧，3名孩子跟隨母親林某某生活，但因工作原因，需獨留孩子在家。官方將為林某某解決孩子就學、托管問題，另為她安排靈活就業崗位，讓她有更多時間照顧孩子。



《大皖新聞》報道，有網民爆料稱，海南有3個小孩被母親反鎖在家中，她外出打工半夜才回家，「三個孩子一天只吃一頓飯，房間地下都是屎尿，鄰居們給孩子買了點吃的從窗戶遞了進去」。

拍片者小美（化名）稱，事發在海南省澄邁縣福山鎮，4月18日，她在一次送餐過程中了解到這家人的情況，於心不忍就拍片並上傳到網絡。

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大批網民在影片下方留言，紛紛表示願意給予一定幫助，「特別是那個最小的孩子，看著又可愛又可憐」；也有人責備父母不負責，「養不起為什麽要生這麽多，這不是讓小孩跟著自己受罪嘛」；還有人表示，「不能把地址發出來，被別有用心的人盯上，小孩子恐怕會有危險。當地政府部門應該給予一定的幫助」。

4月24日，澄邁縣聯合調查組發布通報稱，林某某與丈夫鄧某某共生育5個小孩（3女2男）。鄧某某目前在服刑，其2個小孩由鄧某某弟弟照顧，在當地讀小學；林某某在娘家撫養另外3個年幼小孩，並在當地務工，因無人照管，務工期間將3個年幼小孩留在家中，點外賣提供餐食。

針對林某某家庭情況，其所在村委會日前已協助申請低保和臨時救助。當地鎮政府已安排3個小孩接受身體檢查，檢查結果健康，並組織人員做好清潔衛生、修復水電和提供生活用品。

下一步，相關部門將解決林某某撫養的3個小孩就學、托管及其就近就業問題，方便林某某照顧小孩。縣婦聯對林某某進行心理輔導並加強走訪，確保其照料小孩問題得到妥善解決。

福山鎮政府工作人員介紹，已為林某某一家辦理居民最低生活保障制度，6個人每月可領約3000元（人民幣，下同）。同時，3個孩子被就近送到幼兒園托管，並為林某某安排靈活就業崗位，不必再去上夜班，有更多時間照顧孩子。相關部門將會定期走訪，關注她的家庭生活狀況。