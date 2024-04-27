江西「準00後」履新副鎮長引熱議　同事：她工作量很大

近日，一名1999年出生、被稱為「準00後」的女幹部擔任江西吉安永陽鎮副鎮長，引發網民熱議。周五（26日），永陽鎮人民政府辦公室工作人員表示，事主黃左夢琪已經進村開展工作，「現在工作量很大」。



永陽鎮人民政府官網顯示，黃左夢琪1999年9月出生，吉安市永新縣人，大學學歷，天津大學理學院應用化學專業畢業，2021年9月參加工作。2021年9月至2022年9月，黃左夢琪任吉安縣發展和改革委員會試用期人員；2022年9月至2024年3月，任吉安縣發展和改革委員會一級科員（2021年10月至2022年11月任吉安縣浬田鎮仙峰村主任助理；2022年10月至2022年11月縣委黨校中青班學習）；2024年3月至今任吉安縣永陽鎮副鎮長。

報道指，黃左夢琪曾獲得2018至2019年天津大學三好學生、二等獎學金榮譽稱號。而副鎮長一職，主要負責文廣新旅、全面深化改革、發改（專項債）、優化營商環境，協助分管工業和開放型經濟、工信、統計，聯繫團縣委工作。

黃左夢琪1999年出生，是名「準00後」。（網上圖片）

今年3月初，吉安縣委組織部發布幹部任期公示，指黃左夢琪「因工作表現優秀，根據鄉鎮領導班子建設需要，經報上級組織部門同意，予以破格提拔」。消息隨即引起網民熱議，有人質疑事主太年輕，甚至認為能如此上位，背景殊不簡單。

對此，永陽鎮政府辦公室接線工作人員日前回應指，黃左夢琪「很優秀，很好，工作能力很強，和同事們相處融洽」。