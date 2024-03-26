瘋傳00後老師製作「蠱惑的考試卷」 學霸也失分 想出貓也不敢抄
撰文：TVBS新聞網
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「三長一短選最短，三短一長選最長，實在不會就選C！」相信這句話對大部分曾在考試陷入困境的人來說，並不陌生，但這也是想不出來時，逼不得已亂矇的答案。
然而，中國大陸日前發生一起趣事，答案全都是C的考卷終於出現，學生們卻又開始懷疑自己，連學霸都不敢下手！
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根據陸媒《人民影片》報導，這起事件於本月19日發生在河北滄州某學校，身為00後的老師在出考題時，特別把答案全設定為C，導致全班都嚇壞，最後也沒人拿到滿分。
該名老師事後解釋到，其實出這種考卷，只想讓學生們明白，「人生處處都有坑」的道理，而相信自己就是最好的選擇。
事件曝光後，於微博衝上熱搜榜，掀起網友們熱議。
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面對00後老師的做法，網友紛紛直言：
「這考的不是試，是人心」
「要是我一看那麼多C，可能會把對的改成錯的」
「很符合我撞答案的對策，做不來就選C」
「中等生： C太多了！改兩個吧」
「這屆老師比學生還蠱惑」
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