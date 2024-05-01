投資近百萬開超市疑定價太低開業2天閉店　校方：超出經營範圍

四川科技職業學院內的一間零食超市，開業僅兩天就被迫閉店，幾個月過去，不少商品也陸陸續續到期。投資了近百萬元（人民幣，下同）的店主李先生表示，校方曾以商品「定價太低」為由要求停業。

4月30日，學校相關負責人表示，「定價太低而關店」的說法並不準確，真實原因是該舖面只能經營餐飲，李先生賣零食超出經營範圍。目前，李先生已獲校方賠償。



《極目新聞》報道，2023年11月，李先生從一名中間人手中租下四川科技職業學院內的一個商舖，用於開零售超市。他簽下3年合約，每年租金8萬多元，加上裝修費用、入貨費用和人工費用，以及20萬元轉讓費，一共投資了90多萬元。

去年12月，李先生的零食超市開始營業，生意異常火爆，但僅僅開業兩天，李先生就收到校方發來的停業整頓通知，「說我們的廣告燈太亮了，照到了教學樓。後面我了解到，讓我們停業的原因是我們商品的價格問題」。

四川科技職業學院內的一間零食超市，開業僅兩天就被迫閉店。店主表示，校方曾以商品「定價太低」為由要求停業。校方回應稱，該舖面只能經營餐飲，李先生賣零食超出經營範圍。（極目新聞）

李先生稱，學校後勤相關負責人曾明確表示，關店是因為其商品賣得太便宜，價格低於學校其他超市。他曾與學校溝通並上調部分商品的價格，「我們有1700多種商品，有競爭力的商品只有200多種，主要是常見的飲料等，我們都調高了價」。他介紹，以罐裝雪碧為例，未調價前是1.8元一罐，調價後為2.2元，「這就和學校其他超市2.5元的售價差不多了」。

不過，事件未有妥善解決，李先生的零食超市一直處於停業狀態，「店裏還有一兩萬元的貨都已經過期了」。

據介紹，涉事的零食超市位於四川科技職業學院內商業街的3樓，有多個黃色招牌，目前並未營業。商業街的店舖種類非常齊全，餐飲、便利店、眼鏡店等均有。

四川科技職業學院內的一間零食超市，開業僅兩天就被迫閉店。店主表示，校方曾以商品「定價太低」為由要求停業。校方回應稱，該舖面只能經營餐飲，李先生賣零食超出經營範圍。（極目新聞）

對於超市因商品定價太低而停業，四川科技職業學院融媒體中心負責人鄒凱表示此說法並不準確，商家的定價是市場行為，學校從未干涉也無權干涉，李先生的零食店關停是商業糾紛。

鄒凱介紹，李先生是從上一任店主手上轉租該店，而按上一任店主當初與學校的合同約定，以及學校對商業街的規劃，該舖面只能經營餐飲。李先生「頂手」該店賣零食，超出經營範圍，和學校事先審批的不一致，前期進行了多次協商也未能達成一致。

鄒凱表示，此前學校後勤在管理方面有所疏漏，導致溝通過程中出現誤差，導致出現「定價太低而關店」的說法。學校方面對此事高度重視，並積極協調三方進行處理，目前三方已達成協議，此事已妥善解決。後續學校也會加強相關方面的管理。