黑龍江中醫藥大學傳宿舍跨層樓裂　校方填舊衣防風稱：樓體伸縮縫

內地近月陸續傳出校園體育館、醫院等場所「塌房」事故，公共工程品質引人心不安。11月7日再有網民發文披露，直指黑龍江中醫藥大學一寢室樓的不同樓層均出現裂縫，但校方僅以舊衣、水泥等材料進行簡便處理，並稱裂縫是「樓體伸縮縫」；消息傳出後，校方已將宿舍樓共176名學生轉移安置，黑龍江省教育廳稱已介入此事。



「哈爾濱大暴雪，大家還疑惑怎麼屋子裡越來越冷，暖氣越來越涼，原來是樓裂了。」據該網民發佈的圖文內容顯示，寢室樓開裂的位置分佈在四、五、六樓層，最寬的裂痕約有3釐米。該網民向媒體投訴，指涉事寢室樓為黑龍江中醫藥大學7號寢室樓，建築共有六層，樓內住有近200名學生。

該網民表示，這棟寢室樓早於2021年和2022年便已經出現開裂跡象，彼時有工作人員用水泥進行修繕。近期裂縫再次出現。

針對宿舍「跨層樓裂」情況，黑龍江中醫藥大學表示已在進行處理。該校後勤部門一工作人員回應媒體說法，指7號寢室樓出現的裂縫是「伸縮縫」，目前樓內176名學生已經轉移至該寢室樓的另一側。「原來就有伸縮縫，去年醫院已經鑒定了，沒有安全隱患，今年又鑒定了，現在還沒給我們通知（結果）。」

工作人員介紹，這棟公寓為黑龍江中醫藥大學附屬醫院投資建設，由於樓體比較長，必須要有抗震的伸縮縫。當媒體問及轉移學生仍在這棟樓內，是否仍有安全隱患，該工作人員稱「（開裂比例）一點點，（涉及）5個房間」。

公開信息顯示，黑龍江中醫藥大學始建於1954年。2021年，該校獲批成為黑龍江省人民政府與國家中醫藥管理局共建高校。隨即，記者致電黑龍江省教育廳學校安全管理處，一名工作人員稱該處室昨日已經介入，校方回復稱已將學生轉移。目前該廳已要求校方出具情況說明。

黑龍江省教育廳回應表示，11月7日已介入此次裂縫事件調查，目前已要求校方出具情況說明。