90後青年靠講中國古代文學賺了400萬！背誦《討賊檄文》爆紅網絡

近日，90後青年「有山先生」曬出自己在某視頻平台講解古代文學所獲得的400萬（人民幣，下同）收益，引發外界關注。據了解，他曾憑藉一段背誦《討賊檄文》（《為袁紹檄豫州文》，陳琳作，文中辱罵曹操）的短片在網絡爆火，「有山先生」更時常走訪各大歷史景點背誦古文、講解古文，在bilibili（B站）擁有超過200萬粉絲。



「有山先生」日前曬出自己去銀行存400萬元的照片，他強調自己雖然在小眾的古文領域，但仍舊創造出很高的商業價值，他說道，「我的學術地位不如大學教授，但我更會拍視頻，更親切，更能整活，更抽象。」



+ 1

據了解，「有山先生」所深耕的古代文學賽道雖然頗為小眾，但依靠不斷創新以及勤奮創作，「有山先生」已有200萬粉絲，他時常穿著古裝在各種場合背誦、講解古詩，有時候也會模仿古人瀟灑的風采，由於時常口出狂言，被稱為當代「禰衡」。

4月30日，有山先生在微博上發布一篇文章稱，自己因為2023年沒有被B站「評上百大UP主」，很多人說他的頻道缺乏商業價值，但其實今年他開始接商業合作。雖然他深耕的古代文學領域，播放量連破五萬都是稀奇事。

「有山先生」稱，今年自己提升影片品質，亦莊亦諧的風格使得稿均播放量能夠突破百萬，「我今年更新的所有視頻全部上了b站熱門。我敢說，全網沒有任何一個講古文的博主能在傳播量級上達到我的高度。或許我的學術地位不如大學教授，但我更會拍視頻，更親切，更能整活，更抽象，甚至學識更高。」

古風少年接手遊代言接到手軟

「有山先生」稱今年遇到風口，如今手遊很賺錢，「手遊往往又要向國風靠攏，便要同講古代文學的博主合作，而我又是這類博主里繞不開的top.1——於是在短短四個月內我爆單了。我已經為王者榮耀、英雄聯盟、三國志戰略版、率土之濱、三國殺、物華彌新、一念逍遙等多款手遊製作品宣視頻，目前還在被源源不斷地詢單。」

「有山先生」稱，自己是一個幾乎沒有物欲的人，「每個月開銷維持在1000元以內，我不習慣消費，不懂車，不買奢侈品，甚至不想談戀愛。」他表示，自己如果哪天死了，「我的全部財產捐獻給貧困山區的基礎教育，眼角膜捐獻給華西醫院。屆時請b站追贈我『百大』，謚號『文布』」。

對於「有山先生」的爆紅和賺大錢，網民們則多持正面看法。網民稱，「該他賺的，就憑他對古代文學的研究精神，我就學不會了」、「知識改變命運」、「他是我少數看得下去講古文的」、「他爬個山，真的引經據典的」。