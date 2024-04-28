江蘇「南京的眼淚」爆紅吸遊客打卡　官方：非正規景點存安全隱患

五一假期臨近，不少內地民眾都會把握5天假期出門遊玩。近日，位於江蘇南京與鎮江交界處的山中藍色小湖泊爆紅，吸引大批遊客在湖邊打卡，更被網民稱為「南京的眼淚」。然而，該處並非已開發的景點，而且山路崎嶇懸崖陡峭，存在安全隱患。



「南京的眼淚」位於伏牛山，隸屬於鎮江句容市，湛藍的湖水臥伏在陡峭的懸崖中間，猶如一顆璀璨的藍寶石。《現代快報》報道，有2條道路可通往山上景點，一條是穿越湯山的「老伏牛」，人流較多但山路崎嶇陡峭，至少需要半小時以上的徒步方可抵達；另一條路位於句容南巷社區的上山道，同樣是一條難行的野道。

藍色小湖泊吸引大批遊客打卡，大家都擺起不同的姿勢圍着湖拍照，為了拍出與眾不同的照片，更有人坐在懸崖邊或趴在懸崖上，甚至還有遊客在湖中遊泳。遊客們拍攝完畢後，便會沿崎嶇的山路向山頂走去，但山崖陡峭，周邊也沒有任何的安全措施。

湖泊附近廠區的工作人員介紹，該區域是私人廠區，湖泊原本是一個廢棄的礦坑，後來因為雨水積聚形成現在的湖泊，但湖水含銅量超標，不建議大家游泳，「但遊客非要下去我們也管不住」。

報道指，此景點近期曾發生遊客受傷事件。4月14日，南京消防119指揮中心接到報警稱，一名男子打卡網紅景點伏牛山時受傷無法下山。消防員接報到場後，發現該男子因登山時左肩脫臼導致無法行動，需用繩索保護展開處置，將其小心護送至山下，並移交120救護人員。

南京消防提醒，民眾在外出遊玩、登高望遠時切記要以安全為前提，量力而行，不攀越沒有防護設施的峭壁，不擅自到未開發的危險地帶遊玩，不心存僥幸探索未知道路。戶外活動時刻保持注意力集中，注意塌方落石、泥石流、滑坡等警示標識。

4月26日，南京市消費者協會提醒，市民遊客在出行前應通過官方渠道公布的旅遊信息，查詢了解周邊配套設施和客流量等景點介紹。部分野生景區因周邊餐飲、遊玩等配套設施不足，不僅不安全，還嚴重影響出行體驗。

南京市消費者協會點名前述網紅景點「伏牛湖」，表示該處每天平均有千名遊客到訪，但該湖泊並非正規景點，是兩市交界處，山路崎嶇，並不適合各年齡段人群遊玩。