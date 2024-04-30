內地網紅「小黑妮」驚艷爆紅！曾為孤兒獲收養　能操地道河南話

河南一對夫妻20年前從汝州農村遠赴巴基斯坦打工，在一個偶然的機會下，他們抱養了一名巴基斯坦孤兒，取名為范梓鶴。如今，20歲的范梓鶴已長成亭亭玉立的九頭身美女，170厘米的身高，體重卻僅有40公斤，模特兒身材讓外界十分驚豔。不過，讓她迅速爆紅的卻是一口道地流利的河南話，被讚為「河南的埃及豔后」。



《極目新聞》報道，2021年夏天，未滿20歲的范梓鶴在家拍攝了一條吃飯視頻（影片，下同），她蹲在門口吃撈麵條，一口地道河南話，和外表形成巨大反差，也讓該條視頻爆火。

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范梓鶴的自媒體帳號名為「小黑妮」，拍攝的影片五花八門，有的是和模特兒外表相符合的時尚前衛質感片或異域風情片，但更多的是以農村生活為主題的小品。

影片中，范梓鶴會頂着烈日刨紅薯、摘花生，「其實，我並不覺得自己跟其他農村女孩有甚麼不同」。對於網民質疑，「河南話拉低了顏值！」范梓鶴說，「小黑妮第一個不同意。我的家庭並不富裕，但父母從來沒有虧待過我，他們用自己的方式好好愛着我。」

范梓鶴在影片中一開口就是「老表」、「我嘞老天爺呀」、「中不中」，道地的河南口音也引起網民熱議。網民紛紛表示，「妮兒一開口直接從巴基斯坦幹到鄭州」；「本來在尼羅河洗澡，突然想起鍋裏還餾着饃」；「一方水土養一方豔后」。

范梓鶴爆紅後仍謙虛地強調，「雖然自己（皮膚）黑黑的，但仍是中國人，想通過自己的努力，讓更多人了解河南農村的真實生活，爭取讓更多人愛上河南。」

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