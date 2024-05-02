海南漢雨天後頭痛發燒竟染惡疾　醫生提醒勿蹚污水：致死率達70%

海南澄邁一名40多歲的男子早前在雨天下田工作，之後出現發燒、頭痛、小腿痛等不適症狀，送院檢查後發現患上鈎端螺旋體病（Leptospirosis，鈎體病）。



海口市人民醫院急診科副主任醫師吳鵬介紹，患者入院求診時已發燒一天，腿上沒有明顯傷口，但患有糖尿病，抵抗力比較低，「患者下田幹活，蹚了田里的污水後，出現發燒、小腿痛等症狀，焦急求醫」。

根據患者症狀，吳鵬懷疑他患上鈎體病，當時給予對應的抗生素治療後，患者體溫慢慢下降，經檢查後確診。

吳鵬表示，鉤體病是由致病性鈎端螺旋體所引起的急性動物源性傳染病，哺乳動物是鈎端螺旋體的主要儲存庫。鈎體病分為輕症和重症，主要視乎就醫時有沒有累及臟器，若不及時治療，會在短時間內導致臟器的損傷，但如果及時就醫，對於治療鈎體病大多數的抗生素都有效，一般輕症的治療效果都比較好。

醫生正為患者治療。（新海南客戶端）

吳鵬介紹，去年7月曾接診一名50多歲的海口男子，暴雨後路面積水，他腳上有傷口，蹚了污水後出現發燒、小腿痛、頭痛等症狀。起初以為是普通發燒，服藥後未見好轉，持續3天發燒40℃不退才求醫，因病情危重入住急診ICU。

吳鵬接診後，發現該患者眼結膜充血，發病症狀疑似鈎體病，且有接觸過污水的病史，於是為患者做了血培養和血液基因測序，最終確定為「鈎端螺旋體」感染。

吳鵬介紹，鈎體病是鈎端螺旋體感染引起的急性傳染病，典型的症狀為高燒、頭痛、眼結膜充血、小腿痛、乏力等；嚴重的鈎體病以黃疸、腎功能不全和出血傾向為特徵，常被稱為「Weil綜合症」。無論有無黃疸，嚴重肺出血被認為是重症鈎體病的重要表現，發病率較少見，但致死率高達50%~70%。

醫生提醒，下大雨後要小心路面積水，若腿上有傷口，要盡量避免蹚污水，盡量繞行。（視覺中國）

鈎端螺旋體主要通過接觸被感染的鼠類和豬的排泄物等傳播，大多數寄生在老鼠、豬、狗等動物身上，可以通過動物的糞便污染人類的水源。當人類的免疫力低下或皮膚有破損時，接觸到污水就容易感染。

吳鵬提醒，下大雨後要小心路面積水，若腿上有傷口，要盡量避免蹚污水，盡量繞行；下田工作者也要小心，盡量穿水鞋，因為鈎端螺旋體容易潛藏在被動物糞便污染的積水。此外，民眾亦要加強鍛煉，提高自身的抵抗力，若接觸污水後發高燒，要及時到醫院就醫。