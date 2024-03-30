浙江25歲女子腹吐黑水、尿曬太陽也變黑　送醫確診「吸血鬼病」

台灣電影《周處除三害》在兩岸影廳掀起熱潮，片中主角阮經天飾演的陳桂林「腹肚黑水」畫面讓觀眾印象深刻。現實中，浙江有名25歲女子長期為經痛所苦，每到經期都會引發嚴重腹痛，日前甚至吐出黑色液體，被緊急送醫後才發現是罕見的「吸血鬼病」。



杭州電視台綜合頻道近日報道，一名女子過去每來月事都會出現嚴重腹痛，等到經期結束又恢復到完好如初，讓她誤以為經痛本是如此。而她為了改善「經痛」困擾，輾轉多家醫院、診所都不見成效，過去一年還做過胃鏡、大腸鏡等各種檢查，但結果都顯示一切正常，更有醫師懷疑她是心理因素造成的「經痛」。

浙江有名25歲女子長期為經痛所苦，日前甚至吐出黑色液體，被緊急送醫後才發現是罕見的「吸血鬼病」。（示意圖，shutterstock）

女子日前再遇經期，如往常一樣併發嚴重腹痛，但這次連續痛4天都沒好，還有發燒、胸悶等症狀。她趕赴醫院檢查還是正常，連藥都沒開就被請回家。怎料隔天她開始嘔吐，還吐出詭異的黑色液體，讓家人嚇得帶她到附近最大的醫院求診。

醫師問診後，檢查出來她的血鈉比較低，斷定女子病情不簡單，根據過去經驗讓她去排尿，接著放在太陽下曝曬，不到半小時，女子尿液竟由黃轉黑，輔以她的家族史非常明顯，因此臨床確診為罕見疾病「卟啉病」。

杭州市第一人民醫院風濕免疫科副主任醫師章曉芳介紹，「卟啉病」又名「紫質症」），也被稱為「吸血鬼病」，是因紫質堆積而引起的一系列疾病，會對皮膚及神經系統造成負面影響，目前發病率只有五萬分之一。主要臨床症狀包括光敏感、消化系統症狀和神經症狀，正因為患者需要避光，這種病才被人稱為「吸血鬼病」。

醫師說明，「吸血鬼病」是人體合成血紅素的過程受阻，進而造成代謝障礙，常見誘因包括遺傳、月經、妊娠、感染、藥物等都有可能，其症狀複雜多樣，容易被誤診為其他疾病，多數患者症狀都是嚴重腹痛，經常伴隨經期出現，皮膚對光敏感，照射日光會疼痛、起水泡等都是典型症狀。

因為屬於家族遺傳疾病，目前卟啉病還沒有根治的方法。除了好發於兒童之外，大多數患者為40歲左右女性，章曉芳建議病患要避免飲酒、酗酒，不要亂吃一些精神類的藥物，保證足夠的睡眠，不能讓精神處於非常緊張的狀態，避免重感染，平時要健康生活。