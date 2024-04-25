台男用剪刀剪斷整根陰莖還剝包皮　家人裝袋衝急症　醫手妙手接回

台南近期驚傳一宗「自宮」事件！



一名50多歲男子因不明原因，突以剪刀將自己的陰莖完全剪斷，接著像剝香蕉皮般把包皮撕下丟在地上，家人見狀嚇壞，火速撿起斷根和殘皮將其一同送醫搶救。

經過醫生巧手，耗費4個多小時，以顯微鏡手術將切割後的命根子接回，而被剝除的包皮也以類似植皮手術縫合回去，目前排尿狀況恢復良好。

台灣奇美醫院整形外科暨醫學美容中心主治醫生許翰平接受《ETtoday健康雲》採訪時還原當天情況，男子先被送到急症室救治，再會診泌尿科及整形外科評估傷況是否適合接合。

他說，患者的陰莖是以利剪距離根部約1/3處完全截斷，再將其包皮撕剝下來，會陰傷口處鮮血猛流，但因陰莖斷肢切面相對完整，經評估後可嘗試接合。

許翰平坦言，過去處理斷肢的經驗，多是工業安全意外截斷手指頭，「陰莖截斷確實少見，多數醫生甚至沒遇過」。

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陰莖斷肢處置原則與指頭相似，以減少組織缺血時間為原則，須把握時間緊急進手術室進行手術。

該病患手術耗時約4個多小時，以顯微手術陸續接回尿道、動脈、靜脈、海綿體及神經構造，就連被剝掉的包皮也以類似植皮手術縫合回去。

關於患者手術後恢復狀況，許翰平說明，此次接合的主要目標，至少能讓患者恢復泌尿功能，否則原來的斷端無法順利解尿，也未能好好控制，經過追蹤一段時間後，他在排尿上復原良好。

可惜的是，因勃起功能牽涉陰莖神經生長，即便重新接回，仍需要長時間才能慢慢復原，而患者本身因其他病況難持續回診觀察及詢問該功能。

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「陰莖完全截斷的再接合手術，是我第一次遇到。」許翰平表示，陰莖變形、尿道下裂、因腫瘤或感染問題造成陰莖軟組織缺損的廔管相關重建，在臨床上還算不少，但接合完全被截斷的陰莖，是執醫首次遇到。

若不幸遭遇類似慘案，許翰平提醒，患部或肢體斷端應立即以紗布加壓，大多可達到止血，不至於休克，所以勿驚慌失措。隨後應將斷根撿起，以乾淨紗布包裹斷肢、放入塑膠袋密封防水，再裝進有冰塊和水的容器內，以防組織壞死，並送往具較大型整形外科的醫療院所治療，會有較多機會挽救斷肢。

許翰平強調，在意外發生時保持冷靜，有效的急救步驟將有助於減輕傷害並提高治療成功率。

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