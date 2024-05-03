五一｜港人北上長沙成熱潮？特警為港遊客自學粵語：歡迎嚟到長沙

據此前報道，港人北上熱潮，過去只限於深圳、廣州和廣東地區，但今年復活節假期有網民驚奇地發現，香港搭乘高鐵3小時直達的湖南長沙，成為港人新的北上據點，湘菜、國風奶茶「茶顏悅色」和臭豆腐以及人文景觀，成為長沙的賣點。

今年五一期間，內媒報道，有不少廣東人北上到長沙。而為了更好的為遊客指路和提供協助，長沙特警黎貴棋也趁工作閒暇之餘自學粵語，還會提醒遊客天冷要多穿衣。讓許多遊客備感親切。

據了解，黎貴棋現已從警6年，現在是天心特巡警大隊民警。畢業於中國人民公安大學關於為何學習粵語，黎貴棋總會認真回答「服務群眾要從細節著手」，他說道，這也能讓遊客感受到長沙的熱情，「歡迎嚟到長沙！」

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內媒報道稱，黎貴棋現在在長沙街頭只要聽到遊客講著一口「港普」問路時，便會一秒切換成流利的粵語回答遊客的問題。黎貴棋稱，自己老家在廣西梧州，粵語是當地方言，學起來更快。自己也會利用工作之餘認真學習粵語，希望能給問路群眾提供更多便利。

湖南長沙現在已經是內地知名的旅遊城市。（資料圖片）

近日，2024年第一季度資料顯示長沙上榜港人北上消費游熱門目的地TOP4，復活節假期，長沙五一廣場，亦有網民稱「走三步就能聽到廣東話」、「街上廣東人、香港人比本地人都多」。

除了香港人，許多廣東遊客也選擇來長沙打卡，有人更在小紅書上發文，「長沙是捅了廣東人的窩嗎？」內媒稱，不只長沙的五一商圈成為「長沙粵語區」，湖南博物院、橘子洲、萬家麗廣場，甚至地鐵站，到處都是大灣區遊客。

長沙本地茶飲品牌茶顏悅色門店前排隊的人們絡繹不絕。（視覺中國）

《鳳凰網》報道，在小紅書上搜尋「香港人在長沙」的關鍵詞，不少港人用繁體字詳細記錄著他們的特種兵式旅行。

嚴月是三十歲出頭的長沙本地人，曾在香港求學工作。嚴月發現，自己加入的FB「深圳大陸吃喝玩樂交流」小組，以前這個組裡的大多帖子都在分享深圳路線，但現在，已經有「長沙旅遊攻略」了，連她這個本地人都覺得「功課做得不錯」。

嚴月的香港朋友Carlos也認為，距離是港人選擇長沙的重要原因，高鐵直達且只需3小時多就能往返，成為長沙爆紅的關鍵。

港人北上逼爆湖南長沙？3小時高鐵直達 湘菜、臭豆腐奶茶最Hit