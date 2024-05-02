五一｜廣東首日迎客220.9萬人次　廣深入圍10大熱門旅遊目的地

2024年「五一」黃金周正式開啟，廣東文旅市場活躍，總體運行平穩、安全有序。據初步測算，假期首日( 5月1日），廣東省納入監測的150家重點景區共接待遊客220.9萬人次，與2023年同期基本持平（按可比口徑，下同），較2019年增長6.0%；全省4A級及以上景區接待遊客291.0萬人次，同比增長0.2%；納入監測的13家紅色旅遊經典景區接待遊客22.9萬人次，同比增長0.9%，較2019年增長9.2%；納入監測的75個重點公共文化機構接待15.5萬人次, 同比增長2.5%。



黃金周期間，廣東假日文旅消費體驗豐富，新項目吸睛。5月1日，白鵝潭大灣區藝術中心面向公眾開放，為市民遊客奉上綜合文旅大餐。

廣州沙灣古鎮 羊城晚報記者 徐振天 攝

佛山順德華僑城歡樂海岸PLUS「五一主題活動」、清暉園博物館「清暉潮墟」、漁人碼頭「春日漫遊風箏節」等持續火熱進行。港珠澳大橋推出免收7座及以下小型客車通行費政策，吸引大批港澳遊客自駕探親、購物旅遊。韶關策劃打造韶州歷史之旅、賞春品茗之旅、訪古探綠之旅等十條「五一」假期文旅精品線路，引起熱烈反響。

據攜程數據，廣州、深圳雙雙入圍假期首日十大熱門旅遊目的地。同程旅行數據亦顯示，廣州躋身假期首日國內酒店預訂熱度最高城市前三。

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廣東省旅行社行業協會會長、廣之旅董事長兼總裁趙文志表示，廣之旅5月1日累計發出超300個團隊、近5000人次，假期首日出遊情況總體較為理想，顯示旅遊活動進一步回歸假日國民消費「C位」。

「五一」假期期間，廣東省文化和旅遊廳執法監督處組成5個工作組，深入廣州、深圳、珠海、佛山、惠州等10個地市，開展假日文旅市場綜合檢查，督促屬地進一步落實行業監管、經營主體責任，防範化解安全風險隱患，依法查處各類違法違規經營行為。

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