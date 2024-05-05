泰州動物園遊客打卡「熊貓犬」　園方稱鬆獅犬染色打扮而成惹議

近日，江蘇泰州市動物園內兩隻「熊貓犬」吸引不少遊客專程到場排隊打卡。不過，看似大熊貓幼崽的「熊貓犬」，實際是由鬆獅犬（Chow Chow）染色打扮而成。

有網民質疑為鬆獅犬染色涉嫌虐待動物，但有專業寵物美容師表示，健康寵物可以染毛髮，但應使用含純天然植物成分的專用染髮劑。



《上遊新聞》報道，遊客陳小姐5月3日去泰州動物園遊玩，在園內聽到很多遊客詢問「熊貓在哪兒」，於是她跟着其他遊客上前觀看，到場後才發現不是大熊貓，而是「熊貓犬」。

泰州動物園的官方簡介顯示：「熊貓犬」並不是一個特定的純種犬，而是一種外形酷似熊貓的寵物犬。這種稱呼通常用於描述那些被修剪成特定樣式，或者天生毛色分布類似熊貓的狗。牠們的典型特徵是白色底毛配上黑色斑紋，尤其是在眼圈和耳朵周圍，與大熊貓的面部特徵類似。

泰州動物園的官方簡介顯示：「熊貓犬」並不是一個特定的純種犬，而是一種外形酷似熊貓的寵物犬。（上遊新聞）

雖然動物園內沒有大熊貓，但「熊貓犬」依然吸引大批遊客駐足觀看。陳小姐稱，現場有多人排隊，「人太多了，還排隊，真的沒想到。大熊貓看過好多次，『熊貓犬』還第一次見，感覺挺有意思的」。

泰州動物園一工作人員介紹，「熊貓犬」是由鬆獅犬染色打扮而成，「五一節剛推出。參觀牠不用單獨收費，包含在動物園門票以內，成人門票20元，1米4以下兒童免費，1米4以上兒童收10元」。

有網民質疑為鬆獅犬染色涉嫌虐待動物，工作人員回應稱：「正常人也染髮呢，狗長毛了也可以染啊，這跟頭髮是一個道理」。至於為何要展出「熊貓犬」，工作人員則稱園內沒有大熊貓，「這麽做想填補下空白。現在看的人挺多的，需要排隊。從早上8點半到下午5點都能看」。

對於寵物會否因染髮導致身體、健康受損，有獸醫介紹，染色過程中只要寵物不舔毛髮，就不會有太大問題。此外，使用天然染髮劑更安全。不過，寵物染毛髮的風險與人類染髮一樣，都存在損傷毛髮、皮膚和毛囊的風險，因此不太建議飼主為寵物染毛髮。

寵物美容師介紹，只要是皮膚健康、身體無恙、有較長毛髮的狗狗都可以染髮，寵物專用的染髮劑是純天然植物的成分，「這個在國外很流行。專業的寵物染髮，染髮劑不會濺到皮膚上，我們會給皮膚預留一厘米左右的安全距離」。

網民睇法：

除了不會爬樹，還省了不少竹子。仿熊貓新款鬆獅犬。

這麽小就染色？？

太可憐了，請給泰州發一個熊貓吧

好可憐，這是得受多少罪眼睛部分染成這樣

狗皮膚很脆弱 特別容易皮膚病，這還是奶狗，這啥破動物園

可愛是可愛。但是我真的無法想象想出這個主意的人當時的心態，以及決策的人當時的想法

這種應該被取締！欺騙消費者，虐待小動物，連最基本的規則都不懂。低級趣味！

虐待狗狗是真的！為了五一引流給鬆獅幼犬染色，考慮過狗狗健康麽，養狗的都看不下去吧

