福建發現全球最大恐爪龍類足跡　推測足跡「主人」體長至少5米

5月6日，由中國地質大學、福建英良石材自然歷史博物館等機構的專家組成的中外科學家團隊宣布，在福建省龍巖市上杭縣的龍翔恐龍足跡群，發現的大型恐爪龍類恐龍足跡，是已知全球最大的恐爪龍類足跡。



福建龍翔恐龍足跡群位於龍巖市上杭縣臨城鎮龍翔大道附近，是大規模晚白堊世恐龍足跡群。目前，該處已發現大型蜥腳類、鳥腳類、大型三趾型獸腳類等至少八種造跡恐龍的足跡，其中有5枚大型兩趾型恐爪龍類足跡。

足跡平均長約36.4厘米，寬16.9厘米，遠超過之前發現的山東馳龍足跡的長度，是當今中國乃至全世界發現的最大的恐爪龍類足跡。根據推測，此足跡的恐爪龍體長至少5米，臀高可達近2米，代表恐爪龍類在美洲以外的又一次獨立的體形巨大化。

恐爪龍是一類生活於晚侏羅世至白堊紀的肉食性或雜食性獸腳類恐龍，牠們身披羽毛， 每隻腳有三個主要腳趾，第二趾具有巨大的鐮刀狀爪子，在行進時爪子通常會向上抬起，從而在地面上留下由第三、四趾組成的二趾型足印。

此次發現極大地拓展恐爪龍類足跡的尺寸範圍，代表恐爪龍類在亞洲的一次獨立的體形巨大化嘗試，顯示福建龍翔恐龍足跡群的巨大研究潛力，對於中國晚白堊世恐龍動物群的研究有重要意義。

相關論文已於4月在知名國際學術期刊《iScience》上發表。