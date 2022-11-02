山東諸城現罕見龜類足跡化石　形態各異被定為新屬新種

內地不時發現恐龍足跡化石，不過山東諸城市近日卻新發現罕見的龜類足跡化石，被定為新屬新種。



據諸城市恐龍文化研究中心科研科普科科長陳樹清介紹，新發現的龜類足跡化石上共有20多個長短不一、形態各異的龜類足跡，它們大部分長度在2至5厘米間，其中一處足跡長約12厘米，寬約11厘米，難得的保存完整。根據其形態，中心命名了龜類足跡的新屬新種，即「完整諸城足跡」。

新發現的龜類足跡被命名為「完整諸城足跡」。 （中新網/諸城市恐龍文化研究中心）

陳樹清表示，「完整諸城足跡」屬於早白堊世一新龜類足跡，距今約1.2億年，其具五趾，整個足跡長度略大於寬度，保存呈現為凹形足跡，相關內容已於《地質論評》發表。他又指，相比恐龍足跡化石，中國較少發現龜類足跡，相關研究尚處在起步階段，而是次新發現對研究當時古地理、古氣候、古地貌具重要價值，亦為今後更多龜類足跡化石的發現和研究，以及更廣泛的古脊椎動物行為遺跡學的發展奠定基礎。

據悉，素有「中國龍城」之稱的諸城，自上世紀60年代以來，先後發現了庫溝、掘村、玉皇、臧家莊、侯家屯等30多個恐龍化石埋藏點，埋藏區域達近千平方公里。而新發現的龜類足跡，則位於該市皇龍溝恐龍足跡群的中上部。