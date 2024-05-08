稱不需要考慮員工的家庭　百度副總裁言論掀爭議

百度副總裁璩靜的抖音帳號在近日發布的一段影片中提到「員工鬧分手提離職我秒批」，原因是和員工只是僱傭關係，不需要考慮員工的家庭，引起爭議。



璩靜於2015年加入華為，任華為公共及政府事務部副總裁、中國媒體事務部部長，負責華為國內媒體事務、對外傳播和危機溝通等。2021年8月31日，她加入百度，任副總裁（VP），負責集團公眾溝通部工作。

璩靜2021年8月31日加入百度，任副總裁（VP），負責集團公眾溝通部工作。（鞭牛士）

她近期抖音開始發布短片，分享職場經歷和思考，已有95萬粉絲。近日一段影片中，她提到「員工鬧分手提離職我秒批」，並表示「和員工只是僱傭關係，為什麽要考慮員工的家庭」，又稱「我又不是她的婆婆」、「我又沒有違反勞動法」等，引發網友爭議。

今次已非璩靜的影片首次引起非議，此前她就曾發布「誰賺錢多誰買單」、「公關人春節周末沒有假期」、「職業女性對於家庭的最大遺憾」等。目前，璩靜的抖音帳號影片已全部刪除。

而隨着事件不斷發酵，除了內容質量，璩靜帳號的粉絲數量增長方式亦受到質疑。據鞭牛士報道，針對「5天發4條短片漲粉近百萬」的說法，讀者紛紛力證其火爆並非原生話題引發，而是購買的轉移號改名。據了解，涉事帳號於2021年創建，非新建。另快照顯示，原帳號名為「馨霞原創服飾」，閱讀量近7000萬次。

對此，網民紛紛負評，有人形容「偷雞不成蝕把米」，更有人直指事主不適合做公關，並認為影片是把雙刃劍，「人外有人，天外有天，從業者能把你扒的精光，不是誰都能駕馭得了的」。