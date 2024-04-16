「田徑IU」夏思凝穿高衩超窄三角褲比賽惹爭議　教練團隊解釋原因

中國田徑選手夏思凝從出道開始，就以高顏值和出眾的成績備受矚目，更有「中國田徑IU」的封號。



近日，夏思凝出戰2024全國田徑大獎賽女子100米欄，比賽穿了一件高衩超窄的三角短褲上場比賽，引爆爭議，很多網友砲轟她跨欄時會走光。

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一小部分網友表示，「不是針對誰，第一次看感覺真的不雅，不能跟男的一樣款式嗎？好難看啊」、「不知道為啥女的運動員感覺都穿三角褲運動」。

不過，大部分網友都挺夏思凝，「在運動場上這樣穿著很正常」、「現在是清朝嗎？」、「不看比賽看運動褲，不是人家衣著不得體，是有人內心骯髒看錯了地方！」、「好像不是她一個人這樣，網友又莫名驚詫了」、「拍這種照片發出來難道不是有病嗎，人家想怎麼穿都沒問題，你比國家隊管的都寬」。

還有網友表示，「運動服裝的發展有兩個方向，材料和結構設計，都是為了更好的成績」、「減少阻力，提高成績」。

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對此，夏思凝的教練團隊回應，運動員穿三角褲目的是為了爭分奪秒，在減少摩擦和風阻的情況下，極有可能提升0.01秒的速度，這對於運動員爭奪金牌發揮著至關重要的作用。

客觀來說，既然裁判沒有阻止，也就說明夏思凝的著裝並沒有違法比賽規定，既然屬於正常的著裝，大家就應該把注意力集中在比賽中，而不是一昧地將某些事情另類放大，誤導網友們盲目跟風，對運動員產生沒有必要的影響。

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夏思凝出生於2003年，今年才21歲、身高170厘米，出生於湖南省邵陽市，運動成績亮眼，過去曾在2019年獲得世界中學生田徑錦標賽女子100米跨欄冠軍、第二屆全國青年運動會女子100米跨欄金牌，甚至還打破中國少年紀錄。

由於夏思凝集實力、身材與顏值於一身，因此年紀輕輕就被中國網友票選為中國女子跨欄三大美女之一，更被網友大讚是「最頂的存在」。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】