TWICE志效模仿「周子瑜涉台獨道歉片」惹爭議　遭網民批公然欺凌

人氣女團TWICE隊長的朴志效29日因為一則預告片遭到批評，她在影片中疑似模仿2016年周子瑜因政治爭議而道歉的影片畫面，這則預告片迅速被粉絲們圍剿，更是不諒解隊長志效為何如此「公然欺凌團員」，而這宗事件也引起全網的抨擊，目前該影片已被移除爭議片段，《網路溫度計DailyView》為大家整理了整起事件的始末。



曾造成粉絲深刻傷痛的子瑜道歉事件

TWICE為紅遍全球海內外的人氣女子團體，其中一位台灣成員周子瑜因擁有甜美的外貌而深受粉絲喜愛，但她在2016年節目當中，揮起青天白日滿地紅旗，被藝人黃安檢舉「台獨」後，觸發大陸人的反台獨情緒，延燒成一宗相當嚴重的抵制潮，當時公司不只將周子瑜在官網上的國籍一欄改為出生地，更發布一則道歉影片。

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影片中，子瑜面容憔悴地表示：「由於言行上過失，對公司對兩岸網友的情感造成了傷害，我感到非常非常地抱歉，也很愧疚，我決定中止目前中國的一切活動，認真反省。再次再次地向大家道歉，對不起。」年僅17歲的她被迫表態敏感話題，讓許多台灣人相當不捨，並造成了粉絲們深刻的傷痛。

周子瑜2016年就涉台獨爭議發布一則道歉影片。（截圖）

志效為宣傳節目所拍攝的預告片引起爭議

同團的成員志效29日發布一則預告片，她身穿黑色衣服站在一片灰牆前面，表情嚴肅地說道：「大家好，我是志效，因為有些話想跟大家說，所以才站到攝影機前面來。其實這段時間一直都想要宣布，但沒能做到，我身為藝人、偶像、TWICE的隊長，這段時間真的忍得很辛苦，但我也是人，現在好像已經到極限了」接著才公佈自己成為節目《房客》的主持班底，為出演新節目而拍攝的預告片。

TWICE志效為《房客》拍攝預告片，被網友認為是在模仿子瑜2016年因國籍問題而道歉的影片。（截圖）

反串影片揭開粉絲傷疤 遭批「隊長是在公然欺凌團員嗎？」

原本看似只是一個反串的預告片，卻被網友認為是在模仿子瑜2016年因政治問題而道歉的影片，當時令許多粉絲心碎的事件，如今被拿來作為綜藝節目的哽，本意相當戲謔，不僅引發軒然大波，連日、韓網友都看不下去，認為這樣做是對子瑜造成二次傷害，疑似就像「公然欺凌團員」，網友表示「我個人覺得志效更....同團的晚輩有必要這樣嗎？」、「隊長這樣公然欺凌團員，志效名聲也差不多了」、「身為隊長知道團員的傷痛，這通告看到企劃案，怎麼還拍的下去？實在沒辦法原諒，雖然經紀公司問題很大」、「不珍惜子瑜的話，請你們還給我們子瑜吧」。

針對此爭議，經紀公司JYP在4月30日一大早便立刻刪除貼文，節目方也將預告片修改片段，但雙方皆仍未正面的回應。

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