海南漢花1.2萬拍下「荔枝王」：要將這顆最好的荔枝送給女友

古有帝王千里快騎，為愛妃送荔枝；今有男子花1.2萬元（人民幣，下同）拍下一顆「荔枝王」，贈送女友。



6月2日，2023海口市秀英區火山荔枝王大比拼活動在海口永興鎮舉行，21位荔枝王種植戶帶同自家或合作社種植的荔枝果品參與比拼。

來自海南省農業科學院熱帶果樹研究所的5名評審專家，現場按照荔枝王品種的五個單果總重量、表皮色澤美觀度、果實甜度、病蟲害發生測定綜合打分評出名次，依次評選出一等獎1名，二等獎2名，三等獎3名，優勝獎15名。

海口市秀英區永興鎮建中村的王仁秩帶來的荔枝，摘取荔枝王大比拼冠軍。現場評選出的這顆「荔枝王」，經過數輪舉牌出價，拍賣出1.2萬元高價。

以高價拍得「荔枝王」的男子表示，要將這顆最好的荔枝送給女友。據悉，該筆款項將用於海口市秀英區荔枝產業發展和荔枝銷售，用作當地公益事業。

網民睇法：

1.2萬元就買顆荔枝給女友，有錢人的世界無法想像



這1萬2買個大金鐲子不香嗎



也可能他花1.2萬和我們花1.2元一樣簡單



公益拍賣，主要是做公益了，支持小伙



公益拍賣啊這是，買金鐲子又不做公益的



公益拍賣管他買來幹嘛，不要被送女友蒙蔽了雙眼

