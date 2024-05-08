「用椰子擦乳」　椰樹集團再陷打色情擦邊球爭議　遭罰40萬

總部位於海南海口的軟性飲料生產企業「椰樹集團」再因擦邊球廣告受罰，其被指使用「用椰子擦乳」等違背公序良俗的廣告語，周一（6日）遭海口市市場監督管理局龍華分局罰款40萬元人民幣。



官方通報，2024年2月6日，海口市市場監督管理局龍華分局收到國家市場監管總局《轉辦函》（廣函[2024]13號）線索轉辦，反映椰樹集團有限公司在自設網站發布的宣傳圖文，出現使用國家機關工作人員進行商業營銷的情形，並使用「用椰子擦乳」、「南太平洋美女很少『飛機場』」等違背公序良俗的廣告語，涉嫌違反廣告法有關規定，同時附有廣東中科司法鑒定所電子數據固定文書。龍華分局當日予以立案調查。

處罰決定書顯示，當事人的行為違反了《中華人民共和國廣告法》第九條第二項、第七項和第十七條的規定，罰款40萬元。

椰樹集團近年的營銷手法一直遊走在色情邊緣，曾因廣告宣傳多次陷入爭議甚至被處罰。早在2009年，椰樹集團旗下產品打出「怕不行，喝椰樹牌石榴汁」、「木瓜飽滿我豐滿」等廣告用詞，被消費者呼籲應將椰樹廣告歸進掃黃打非範疇。同年，椰樹集團在海口市巴士上印有「老婆喜歡老公喝椰樹牌石榴汁」、「木瓜飽滿我豐滿」等廣告字眼，被當地工商部門認定其為違規發布，責令立即停止並處以1000元罰款。

椰樹牌椰汁的外包裝上，印有女代言人雙手托起椰樹椰汁的圖片，並配上「從小喝到大」廣告語。（微博）

2017年，椰樹牌椰汁廣告的平面廣告中，女性代言人衣著暴露，露出胸部，並配以「椰樹牌椰汁，每天一杯，白嫩豐滿」廣告語；而另一段在網上播放的廣告中，多位胸部豐滿的年輕女性手捧椰樹牌椰汁，並說出「曲線動人，白嫩豐滿」。

前年10月，其因在抖音上的直播風格，再被質疑其營銷手法打色情擦邊球。網傳截圖顯示，椰樹集團直播間只有一幅淺藍色背景布，「椰樹集團」四個大字貼在屏幕上方位置，4位女主播身穿緊身衣服、短褲，露出白滑長腿，一邊直播帶貨，一邊跳舞、做才藝表演。

推薦閱讀：女主播穿緊身衣短褲熱舞賣椰汁 椰樹集團再陷打色情擦邊球爭議