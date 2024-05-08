內地發布耀斑黃色預警　未來3天或爆發M級至X級以上耀斑

國家預警發布消息，國家空間天氣監測預警中心5月8日先後發布2次耀斑黃色預警。預計未來3天，仍有可能爆發M級甚至X級以上耀斑。



5月8日上午10時及下午2時，國家空間天氣監測預警中心發布耀斑黃色預警。消息指，上午9時41分，及下午1時08分，太陽軟X射線流量2次達到強耀斑水平（X1.0）。

耀斑發生在白天，因此會對中國區域電離層產生影響。預計未來3天，仍有可能爆發M級甚至X級以上耀斑。

國家空間天氣監測預警中心5月8日先後發布2次耀斑黃色預警。（微博＠國家預警發布）

據統計，截至5月8日，本月已爆發6次「X級」太陽耀斑。5月3日上午10時22分，太陽爆發強耀斑（X1.6級）。5月5日下午2時01分，太陽爆發強耀斑（X1.3級）；晚上7時54分，太陽爆發強耀斑（X1.2級）。5月6日下午2時35分，太陽爆發強耀斑（X4.5級）。

太陽耀斑作為太陽表面的強烈能量噴發，分為A、B、C、M、X五個級別，其中A為能量最小級別，X為能量最大級別。

國家空間天氣監測預警中心首席預報員陳安芹表示，根據日面上黑子數的變化規律，太陽活動大約有11年的周期，稱之為太陽活動周。每個太陽活動周大約有100多個X級耀斑，而在太陽活動峰年，X級耀斑爆發更為頻繁，每年大約有10至20個。

目前正處於第25個太陽活動周的峰年，太陽表面的活動區比較多且複雜，因此頻繁爆發X級強太陽耀斑是正常現象。

2013年5月14日爆发的X1.2級耀斑。（視覺中國）

陳安芹介紹，太陽爆發活動主要影響高科技系統，包括影響短波通信、導航定位、海上搜救以及應急通信，手機通信也可能受到干擾；當大量高能粒子到達地球附近，可能會毀壞地球軌道上的衛星。

太陽耀斑爆發會攜帶大量電磁輻射和高能粒子，但實際上只有小部分能夠到達地球附近，加上地球有自身磁場的保護，即使強耀斑爆發，對人類健康也幾乎沒有影響。