抖音片稱為何要考慮員工家庭引爭議　百度副總裁深夜發文致歉

百度副總裁璩靜的抖音帳號近日發布的一段影片中提到「員工鬧分手提離職我秒批」，原因是和員工只是僱傭關係，不需要考慮員工的家庭，引起爭議。

5月9日凌晨，璩靜在朋友圈發文道歉稱，發布相關影片前並無征求公司意見，影片不代表公司立場，卻令外界對公司價值觀和企業文化產生誤解。她表示會深刻反思、虛心接受網民的意見和批評，並會認真改進個人的溝通方式和管理方式。



璩靜發文稱，近日因相關影片引起極大風波，就此向廣大網民誠懇道歉。她表示，自己已認真閱讀各個平台上網民的意見和評論，「很多批評非常中肯，我深刻反思、虛心接受」。

璩靜表示，在網上發布相關影片前並無事先征求公司意見，不符合相關流程，也不代表公司立場，特此澄清和道歉。影片中有很多不妥不適之處，令外界對公司價值觀和企業文化產生誤解，造成嚴重傷害，也在此誠懇道歉。

璩靜又稱，發布影片的初心是想將工作做好，「但心太急了，方法不當，給大家帶來了不適和困擾，我誠懇接受各種批評」。她表示會認真改進個人的溝通方式和管理方式，糾正錯誤，更關心同事，在實踐中虛心聽取大家的寶貴建議，希望大家批評指正。

據此前報道，璩靜在抖音上致力打造「霸道女總裁」的人設，分享職場經歷和思考，已有95萬粉絲。璩靜發布的4條影片內容分別為「百度副總裁：員工鬧分手，提離職我秒批」「誰掙錢多誰買單，職場新人不要買單」「公關人春節周末沒有假期」「職業女性對於家庭的最大遺憾」，涉及職場女性、勞工關係等熱門話題。

其中一段影片提到「員工鬧分手提離職我秒批」，並表示「和員工只是僱傭關係，為什麽要考慮員工的家庭」，又稱「我又不是她的婆婆」、「我又沒有違反勞動法」等，引發網民爭議。

影片引起爭議後，一度有消息傳出稱璩靜已被開除。5月8日，《澎湃新聞》報道，百度公司總機接線的工作人員表示，目前系統內仍可查詢到璩靜的信息，能查到就表明仍在職。另據百度公司一位內部人員透露，其在辦公室看見璩靜，但該人士未就前述事宜置評。

璩靜畢業於外交學院，曾任新華社中央新聞採訪中心記者。2015年，璩靜加入華為，任華為公共及政府事務部副總裁、中國媒體事務部部長，負責華為國內媒體事務、對外傳播和危機溝通等。2021年，璩靜入職百度，任副總裁（VP），負責集團公眾溝通部工作。