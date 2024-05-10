北京豐台一小區私挖23米地道　停車場主力牆險被拆　官方立案調查

在五一假期間，北京豐台區優築小區的居民發現，有工人在居民樓下私挖地道，更險些拆除地下停車場的承重牆（又稱主力牆）。

5月9日，北京市豐台區房屋管理局通報稱，物業管理公司在未取得許可證的情況下，私自挖掘地道，當局已要求施工隊回填地道。初步判斷，地道不會對周邊住宅樓主體結構安全造成重大影響。



《北京晚報》報道，小區居民介紹，五一假期間，小區地下會所和停車場的一處區域被圍封，起初工人稱修水管，但5月3日晚突然在停車場鑿牆，「還在車位後面挖開一個大坑，那可是承重牆啊」。部分居民感到不妥報警，叫停施工，並要求對方出示施工許可證，「他們拿不出來，可警察一走，這夥人又開始施工，根本不聽我們的意見」。

5月4日一早，小區2號樓前又傳來施工的聲音，有居民從2號樓前會所的地下入口走進地道，「一走進去我們就驚呆了，沒想到樓底下有這麽大一個地道，有一人多高，走了30多米還不見到頭」。有居民曾沿着地道，一路向深處曲曲折折走了幾十米，在地道盡頭看到工人正舉着十字鎬開鑿土層。

5月9日，北京市豐台區房屋管理局通報稱，經核查，北京金綠洲物業管理有限公司為打通涉事地下室與2號樓地下車庫，在未取得《建設工程規劃許可證》的情況下，以維修地下管線為名，私自挖掘出一條長23米、寬1米、高1.8米的地下通道，並試圖在地下車庫承重牆位置開門洞。

綜合行政執法人員會同到場派出所民警依法當場責令其停工、暫扣施工工具，後對施工現場予以查封。5月6日，依據《北京市禁止違法建設的若幹規定》，認定其構成違法建設行為。

小區2號樓前的小花園中央有一處大坑，幾輛混凝土車、挖掘機正停在一旁做回填施工。（北京晚報）

為消除安全隱患，有關方面立即組織於5月6日開始回填地下通道，按照工藝要求在底部填充混凝土，上部填充土方，預計本周內完工。

目前，豐台區已組織職能部門和屬地街道成立聯合工作組對此事件立案調查，依法依規嚴肅處理相關責任主體。區住建委已約談違法相對人李某，將依法對擅自損壞建築物承重結構行為嚴肅查處。區房管局對物業公司履職行為調查處理。綜合行政執法部門責令消除違法形態，將依據《北京市城鄉規劃條例》對違法主體予以行政處罰。