入戶通道寬不足半米！溫州驚見3層高｢夾縫學區房｣　竟以262萬成交

內地溫州竟然出現「夾縫」學區房，在兩間房屋中間，日前拍賣底價從65萬元人民幣飆升至200多萬元，最終經過135輪角逐，以238萬元落槌，換算將近港幤262萬元左右。



內地求學競爭激烈，不少父母為了望子成龍、望女成鳳，不管是租或是買，一窩蜂求住「學區房」。溫州竟然出現超級狹小「夾縫房」，最高報價曾經出現305萬（人民幣，下同），換算約港幣335萬元。

入戶通道寬不到半米的「夾縫房」比香港的納米樓更誇張（按圖了解）：

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綜合內地媒體報道，這間「夾縫房」位於溫州鹿城區，2023年3月報價約305萬元，實際去看讓人十分驚訝，大門位置十分尷尬，夾在兩間民房的中間。

寬度比一張單人床還小，如果是睡覺沒有轉身空間，奇葩的是這間夾縫房竟然還能蓋到3層樓，還有簡單生活設備，被附近居民戲稱是「百里一條縫」。

「夾縫房」看似賣相極差，但是附近有溫州市廣場路小學（滄河校區）和溫州市實驗中學的雙學區「雙重加持」之下，這間「夾縫房」成為交易市場的搶手學區房。

綜合內地媒體報道稱，「夾縫」學區房拍賣廣告吸引13組人報名看屋，有792人次設置提醒，17993次圍觀。

根據拍賣訊息顯示，房屋建築面積60.18平方米（約647.77平方呎），土地使用權面積19.25平方米（約207.2平方呎），總層數3層，介紹頁面強調這間房是學區房，[不佔名額，即買即讀」，吸引大批學生家長來競標。

「夾縫」學區房從1314元（諧音一生一世）起拍價開始，臨近拍賣結束最後兩小時，從65萬元飆升至200多萬元，多次出現10幾萬的大幅加價，最終經過135輪角逐，以238萬元落槌。

業內人士透露，不考慮居住舒適性，單從學區角度考慮，該房產的市場估值約為300萬元，此前該房產兩次在拍賣網站上掛牌，分別標價300萬元、268萬元，均流拍。

如今以238萬元拍出，價格較為合理，較市面上今年入讀的房源低了近30萬元。這樣環境與價格，也讓人深刻感到內地孩子的升學壓力，父母也跟着受累還得要有錢栽培，實在辛苦。

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