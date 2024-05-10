重慶果農忍痛踩碎千斤滯銷枇杷？官方：屬與商販糾紛後的負氣行為

內地網絡近日流傳重慶枇杷滯銷，有村民忍痛將千餘斤成熟枇杷踩碎的影片，引起關注。周四（9日），重慶市合川區古樓鎮農業服務中心相關負責人回應指，事件屬個別種植戶與外地商販產生糾紛後產生的「負氣行為」，不存在枇杷滯銷的情況。



網傳影片顯示，果農將整背簍的枇杷直接倒在地上，且一邊用腳踩踏枇杷，畫外音稱「枇杷賣不脫（出去），你看嘛，一背（簍）一背（簍）就像這樣倒了」，還有人大喊「不要了，不要了」。據了解，影片於合川區古樓鎮的一處水果交易市場拍攝。

周四，合川區古樓鎮農業服務中心相關負責人介紹，由於當地枇杷形成品牌效應，不少外地商販會到當地收枇杷，可每家商販收的數量有限，例如一天只能收400筐，當地果農會排好隊等待商販收購，商販收夠量便會停止。就在此時，仍在排隊的果農和商販發生了口角，遂一氣之下把上百斤的枇杷倒在地上。負責人強調，不存在枇杷滯銷的情況。

公開資料顯示，古樓鎮自1984年引進枇杷種植，有40年歷史，枇杷產業現已成為當地農業發展支柱性產業，品質達到進入國內水果中高端市場的要求。今年4月25日，在合川枇杷采果活動啟動儀式上，合川區文化旅遊委副主任劉勵新表示，合川枇杷馳名中外，先後被納入全國名特優新農產品名錄、全國特質農產品名錄，榮獲重慶優質氣候農產品稱號。

作為合川枇杷主產地，目前古樓鎮的種植面積已達到4萬畝以上，種植農戶達7000多戶，其中以「大五星」為主要品種，年產枇杷鮮果超2600萬斤，產值超過2億元人民幣。