內地瘋傳「新冠第二波自救手冊」卻錯漏百出　網民：藥滯銷了嗎？

「新冠第二波自救手冊」近日在社交平台上流傳，內容提到兒童發燒超過38.5℃時，可交替服用兩種退燒藥。

《人民日報》健康客戶端報道，有醫生指出，自救手冊的內容並不科學，更直言「非常不靠譜」。



「自救手冊」中列出了新冠症狀的用藥指引，例如兒童體溫超過38.5℃時，可交替服用布洛芬、乙酰氨基酚兩種退燒藥；出現眼睛癢、發炎症狀時，可能是感染新毒株引起的結膜炎，可以滴阿昔洛韋（Acyclovir）、利巴韋林（Ribavirin）等眼藥水緩解不適。

腹瀉不止時，可以服用蒙脫石散，短期內能夠緩解症狀；胸悶喘不過氣，心跳時不時加速，可以吃維他命C。

對於「自救手冊」的內容，北京佑安醫院呼吸與感染性疾病科主任醫師李侗曾表示，不建議交替使用退燒藥；利巴韋林和阿昔洛韋對新冠病毒、流感病毒都無作用；出現高燒不退、呼吸急促、喘憋症狀都需要及時就醫。

李侗曾稱，目前沒有真正能夠提高免疫力的藥物或保健品，因此重症高風險人群應該及時到醫院就診，評估是否儘早接受抗病毒治療。

藥劑師向顧客講解幾種藥物的使用注意事項。（新華社）

首都醫科大學附屬北京朝陽醫院感染和臨床微生物科副主任醫師李冉指出，自救手冊的內容並不科學，不建議交替服用退燒藥，發燒時應多飲水，避免脫水。

此外，出現眼睛痕癢的症狀需要鑑別是否過敏所致。而病毒性腹瀉不建議使用止瀉藥，可以使用調節腸道菌群類的藥物，口服補液鹽。

2022年12月，國務院聯防聯控機制發布的《新冠病毒感染者居家治療指南》列明新冠病毒感染者居家治療常用藥參考。此外，世界衛生組織也曾就新冠肺炎發布《康復指導手冊》，為大眾提供可供參考的應對方案。

網民睇法：

藥滯銷了嗎？



賣藥的發的



這是自殺手冊



讓小孩交替服用兩種退燒藥？



一份經典的常見用藥錯誤集錦，幾乎沒有一條是正確的。



不要發出來誤導大眾了吧



但凡有點判斷力，就不會轉發



錯誤百出，沒一條正確也是不容易了



新冠流行的時候沒見這種專家，沒了以後反倒到處都是專家

