高雄5月大男嬰疑遭保母虐待頭骨骨折命危　母親：她竟不叫救護車

台媒15日報道，高雄1名5個月大男嬰疑遭保母施虐，遭收托1個多月後，本月10日出現顱骨多處骨折、雙側視網膜出血等情況，送醫搶救後仍在深切治療部救治，未脫離險境，該保母已遭羈押。事後男嬰母親揭露與保母的相處經歷，更指保母在事發時未即時叫救護車，導致男嬰延誤送院。



報道指，該名約5個月大的男嬰「洋洋」3月4日被家人送至保母家中，接著幾日男嬰身上陸續出現瘀傷，直到4月10日，男嬰母親去接男嬰時，發現男嬰意識模糊，送醫後初判為右側顱骨多處骨折、雙側視網膜出血、嚴重腦水腫，開刀後目前仍在深切治療部救治，未脫離危險，醫院在診斷書上寫「高度懷疑兒童虐待」。

台媒《ETtoday新聞雲》15日引述男嬰母親指，男嬰在10日緊急開刀住進了深切治療部，至今腦壓仍不穩，還在努力堅強的搏鬥中，身上插了大大小小的管子，才5個月大就要忍受這麼大的痛苦，她先生都很自責。醫生評估指高度懷疑是受到虐待，外觀看起來沒有外傷、淤青，但頭骨卻碎光了。醫生說明稱，很有可能是因為用力摔於軟墊上才會造成這樣的結果。

母親稱，涉案保母為50歲的王姓女子。保母平日常抱怨，因男嬰在陌生環境易哭鬧，但保母不安撫，送托第一天就在對話群組上抱怨男嬰鬧脾氣，讓她「連說話打字都覺得累、無力，耳朵都是他（洋洋）影片中哭鬧的聲音」，她當時能理解保母的心情，還說「姐姐辛苦了」，並強調她會配合保母調整育兒方式。

根據母親提供與保母的對話，3月8日，保母也抱怨男嬰「尖叫哭鬧一整天」；3月13日指男嬰「都沒睡又趴又哭鬧」，更說：「這些天這樣哭不累不煩嗎…」。

母親表示，保母疑似在托嬰第4天就有虐嬰行為。她發現，3月7日男嬰的左大腿有瘀青痕跡、4月2日也發現右上眼皮瘀青，但保母還自行拍照給她看，並向她說：「我每天被這樣魔音傳腦要到什麼時候？我真的想哭了」，又稱傷痕是男嬰自己抓的。但此時男嬰的父母都不覺得有異。

高雄1名5個月大男嬰疑遭保母施虐，遭收托1個多月後，本月10日被家人發現顱骨多處骨折、雙側視網膜出血，送醫搶救後仍在深切治療部救治，未脫離險境，該保母已遭羈押。（《ETtoday新聞雲》）

事發時保母未即時叫救護車

母親說，直到4月10日，早上她將兒子送去托嬰，當時男嬰一切正常，但中午喝奶後，下午出現吐奶情形，並且全身軟趴趴，保母在下午打電話給她，只說男嬰「怪怪的」請她過來帶男嬰就醫。

她4點趕到時，發現男嬰已意識不清，而保母卻說剛剛有替男嬰做CPR（心肺復甦法）。保母一開始問她要不要叫計程車，接著又拜託請另一位托育小孩的母親幫忙載送，但最後是叫Uber。她疑惑的是，保母為何不先叫救護車，前前後後拖延了45分鐘才將男嬰送到醫院。

母親又稱，事發後保母矢口否認讓男嬰受傷，反而質疑她和丈夫讓男嬰撞到頭。母親心碎地說，基於之前的相處，所以很放心把男嬰交給保母，甚至期間發現男嬰有磕碰瘀青，她從來都沒有懷疑過保母，沒想到最相信的保母竟成了虐兒事件的主角。事後回想，發現保母虐待男嬰時就有些跡象，但她都沒有發現，因為太相信保母了。