河北女遭釘槍擊中腿部：3間相鄰店舖正在裝修，均拒認射出鐵釘

5月8日，家住河北廊坊的吳女士騎電動車行駛時突被釘槍射中腿部，後入院取出鐵釘。吳女士稱，當時身旁有3間相鄰的店舖正在裝修，但都不承認是他們射出鐵釘。

5月10日，廊坊市公安局安次分局楊稅務派出所民警表示，事件還在協調處理中。



《奔流新聞》報道，事發於5月8日下午5時許，家住河北廊坊安次區德榮文璟小區的吳女士騎電動車準備接送孩子，行至小區外路邊時，突感到右大腿被異物打中，異常疼痛。

吳女士稱，當時以為是被炮仗打中，立即停車查看，用手一摸發現大腿上全是血，才反應過來很可能是被釘槍擊中。當時，她身旁有3間相鄰的托育機構正在裝修，因此不確定是哪家店射出鐵釘。

吳女士疼痛難忍，於是通知在同小區居住的妹妹並撥打110報警。家屬稱，報警後半小時仍未有警員到場，於是她們先自行到醫院求診。經處理，醫生將射入吳女士右腿股骨位置的鐵釘取出。

家屬稱，事發地有3間相鄰的托育機構同時裝修，但閉路電視紀錄顯示，事發時第一間店舖只有一位老人在做打磨的工作，第二間店內無人大門緊鎖，而第三間店正在做吊頂工作，有工人在店內，且吊頂也會用到射釘槍。因此，家屬斷定鐵釘是從第三店舖「飛出」擊中吳女士。

第三店舖的裝修負責人向警方表示，事發時自己並不在場，不清楚具體情況，又稱不應由該店獨自承擔全部醫藥費，他只能承擔部分藥費。

吳女士騎電動車行至小區外路邊時，突感到右大腿被異物打中，用手一摸發現大腿上全是血。（奔流新聞）

吳女士稱，自己和丈夫均從農村到當地打工，醫生指其傷口在不感染的情況下至少要休養15天，目前不僅自己沒有收入，丈夫也要請假接送孩子照顧她，除了醫藥費，賠償兩人的誤工費、營養費是最基本的訴求。

家屬透露，在派出所協調過程中，警方表示會盡量協調，若實在協商不成建議循司法程序解決。吳女士稱，由於小區物業及警方無法或拒絕向她提供負責人的信息，法院也因為沒有負責人信息而無法起訴，因此事件陷入僵局。