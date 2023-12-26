新疆喀納斯網紅小狐狸死在聖誕雪地中　疑因人類投餵致患皮膚病

隨著冬季來臨，前往新疆阿勒泰的遊客增多，喀納斯景區一頭野生小狐狸因親近人類被遊客投餵，成為「網紅狐貍」。

然而昨日（12月25日），有遊客發影片稱喀納斯的網紅小狐狸死亡，倒在雪地裡一動也不動。知情人稱，小狐狸死亡應該和投餵食物有很大關係。「 網紅狐狸死在雪地裡」相關話題登上微博熱搜榜，引發熱議。



據《紅星新聞》報道，知情人宋女士介紹，幾年前當地下了一場大雪後，這隻小狐狸就下山找吃的。有些遊客看到後會好心地去投餵，投餵的都是火腿腸等高油高鹽的食物，導致狐狸掉毛、患皮膚病等。

12月25日當天有人上山時發現小狐狸一動不動，已經死了。「應該和投餵食物有很大關係。」宋女士稱，「這隻狐狸很有名，我們一直見的就是這只。」由於狐狸是國家保護動物，不敢隨意處理，於是報警處理。

26日上午，喀納斯景區工作人員表示，暫未收到相關信息，需要聯繫當地的野生動植物保護協會等相關組織，經過專業人士診斷才可以確認小狐狸是否已經死亡。阿勒泰地區林業和草原局辦公室工作人員表示，尚不清楚這起事件，將會進行核實。

工作人員解釋，野生動物凍死或被抓死在野生環境都比較正常。針對遊客投餵食物一事，他們有安排工作人員在現場提醒，但成效甚微。

12月25日，在新疆阿勒泰喀納斯景區，有遊客發影片稱喀納斯網紅野生狐狸死亡。影片中，小狐狸躺在雪地裡一動也不動，周圍有不少腳印。

12月25日，阿爾泰山國有林管理局布爾津分局發布了致廣大遊客朋友們的公告。表示今年以來，布爾津縣喀納斯、禾木景區遊客絡繹不絕。沿線各類野生動物出沒頻繁，給廣大遊客出遊帶來更多驚喜。個別遊客因好奇和愛護動物心理，給野生動物投食現象時有發生。投餵人類食物，可能會破壞野生動物自然尋食本能，從而影響生存能力和野外獨立生活的能力，造成種群擴張和病害傳播。另外，人類食物中的高糖、高鹽、高脂肪等成分，會造成野生動物肥胖，影響動物心血管健康，還會造成骨骼變形、脫毛、器官衰竭，甚至死亡等嚴重危害。」呼籲遊客勿給野生動物投食。

今年10月，可可西里一頭孤狼也因為被遊客投餵成為網紅狼。孤狼原本瘦骨嶙峋，有遊客因狼被餵食長胖而高興，不過也有許多專家提醒，給野生動物投餵容易引發意外傷害，也違背了自然規律。