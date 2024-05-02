新婚夫婦埃及旅行被平台取消酒店訂單　同程旅行稱國籍問題拒賠償

今年3月中旬，來自上海的陸先生與妻子在內地在線旅遊平台「同程旅行」預訂了埃及某酒店的3晚住宿，準備慶祝新婚度蜜月，卻在辦理入住時被酒店前台告知訂單被「同程旅行」取消，陸先生只能即場在另一平台預訂酒店。

平台客服回應稱，陸先生被取消酒店房間預訂是因為「國籍問題」。陸先生希望同程旅行能夠按照《消費者權益保護法》「退1賠3」，但對方只願「退1賠1.5」。目前，雙方協商未能達成一致。



據介紹，3月中旬，陸先生夫婦在「同程旅行」預訂入住埃及「日出鑽石海灘度假村」3晚，共計2288元（人民幣，下同）。3月26日下午3時，陸先生夫婦辦理入住時，酒店前台卻告知「訂單已經被同程平台取消掉了」，但他們此前沒有收到任何訂單被取消的通知。

陸先生隨即致電同程旅行了解溝通，同程客服回應稱是「國籍問題」導致訂單取消，並表示無法再辦理入住。不過，同程旅行所稱的「國籍問題」，其實早在陸先生出發前，雙方已通過郵件確認。在收到陸先生確認「中國國籍」的郵件後，同程也並未提出任何疑議。

當時，同一酒店同一房型的價格已從原訂單的700多元，漲價至3000多元一晚。無奈之下，陸先生夫婦決定在另一個旅行平台上預訂同一酒店的房間，3晚共花費5170元，但未受到國籍問題影響，成功入住酒店。

翌日，陸先生夫婦查看此前在同程旅行預訂的訂單時，卻發現原來被平台取消的訂單顯示為「已經入住」。陸先生立即詢問同程客服，卻獲對方回覆稱「這個訂單是我們自動去轉入」。陸太太認為，當時他們人在異國被臨時、惡意取消訂單，「造成我們的安全危險」。

4月6日，陸先生夫婦回國後立即通過「12315平台」投訴，希望同程旅行能夠按照《消費者權益保護法》「退1賠3」。同程旅行公司所在的工商管理局受理該投訴，但同程旅行只願意「退1賠1.5」。目前，陸先生夫婦還未收到來自同程旅行的任何賠償和退款。