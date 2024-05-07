乞兒雞手信得泥無雞？　店員稱攞錯模型　老闆道歉賠償店舖停業

有消費者反映，五一假期旅遊時在浙江杭州河坊街一商店購買3隻叫花雞（又稱叫化雞、乞兒雞、黃泥煨雞），其中一隻當場食用，另外2隻打包帶走，結果回家後打開發現只有泥、沒有雞。

該店店員解釋，因五一期間客人太多，臨時聘請的店員錯將叫花雞模型打包給顧客。

5月6日，涉事商戶呂先生就事件致歉，並願意承擔相應法律責任，賠償消費者損失。



消費者拍片反映，五一期間在杭州市河坊街一商店購買一隻叫花雞當場食用，後來再加購2隻叫花雞打包帶走，共花費90元（人民幣，下同），「先買了一隻要現場吃的，就給我一隻熱的，熱的正常有雞的，後來我立馬又買了兩隻說帶回家給我媽和姐，結果第一隻是土拍照片給我看了，所以第二隻特意拍視頻了」。

有網民在評論中發出涉事門店照片。照片顯示，該商店招牌為「長沙臭豆腐」，門頭掛有脆皮五花肉、長沙臭豆腐和叫花雞的廣告。「叫花雞裏沒有雞」事件曝光後，店家已將門頭叫花雞的廣告撤下。

《澎湃新聞》報道，該店位於杭州清河坊歷史文化特色街區的河坊街中段。店內懸掛的《食品經營許可證》顯示店名為上城區某飲品店，主體業態為餐飲服務經營，發證機關為上城區市場監管局。

對於前述事件，涉事門店的店員解釋，因五一期間客人太多，臨時聘請的店員沒有經驗，才會錯將模型打包給顧客，「我們不是故意的」。事後店家嘗試聯繫涉事顧客，溝通賠償事宜，但對方一直沒有回覆，目前叫花雞已下架。他又稱，門店今年五一假期才開始賣叫花雞，從上遊廠家入貨，每隻賣30元。

河坊街有多間店舖出售叫花雞，其中兩間店舖在門口擺放叫花雞模型，纏着印有「叫花雞」字樣的紅色腰封，真雞則在烤爐內用錫紙包裹。（抖音）

杭州上城區市場監管局通報，5月4日下午1時，該局根據消費者反映的「叫花雞裏沒有雞」，到河坊街涉事商戶現場檢查、錄口供，立案取證調查，並同步受理消費投訴，聯繫消費者調處。案件正按法定程序開展調查辦理，後續將根據調查結果依法依規處置。

5月6日，涉事商戶經營者呂先生就事件致歉，「我在這裏向全國人民道歉，這件事引發了不好的影響，我願意承擔相應法律責任，賠償消費者損失」。上城區市場監督管理局表示，涉事商戶已停業整頓，店舖經營者賠償消費者1000元。

涉事商店老闆呂先生就事件致歉。（影片截圖）

《潮新聞》報道，上城區市場監督管理局清波市場監管所所長金嵐介紹，現場檢查發現，涉事店舖中除了對外售賣的叫花雞外，還有17個叫花雞展示樣本，平時擺放在商舖櫃台對外展示。據商家自述，五一假期客流較多，店員忙中出錯，誤將展示樣本當成商品賣給消費者。

根據《中華人民共和國消費者權益保護法》第55條規定，經營者在提供商品或服務時有欺詐行為的，應按照消費者的要求增加賠償其受到的損失，增加賠償的金額為消費者購買商品的價款或者接受服務的費用的三倍，增加賠償的金額不足五百元的，為五百元。結合消費者實際購買情況，該商家向消費者賠償1000元，通過工作人員已轉交至消費者手中。

目前，該案件正按照法定程序開展調查辦理。金嵐介紹，後續將根據立案調查結果，依法依規對涉事店舖出具行政處罰決定書。上城區市場監督管理局已組織對河坊街開展全面相應檢查，包括重點檢查6家售賣叫花雞店舖，以及其他食品、餐飲售賣商舖，督促商家誠信經營。